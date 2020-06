Nuevo caso de coronavirus en Tucumán

El día de ayer se confirmó un nuevo caso de coronavirus en la provincia de Tucumán. Se trata de un joven de 23 años tucumano que regreso de Buenos Aires y se encontraba debidamente aislado. Con su caso, suman 57 en la provincia desde que comenzó la pandemia. El joven se encuentra internado en el Hospital Eva Perón fuera de riesgo y en buen estado de salud aseguran desde el Gobierno de Tucumán.

“El paciente empezó con pequeños síntomas, una rinorrea, por lo que fue testeado nuevamente y nos dio resultado positivo”, informó el secretario ejecutivo médico del Sistema Provinicial de Salud (Siprosa), Luis Medina Ruiz. Es por esta razón que los pacientes que regresan de lugares con contagio comunitario deben permanecer aislados. Porque pese a dar negativo en un primer test, la enfermedad puede manifestarse más adelante.

El transporte en el que venía es el mismo del que ya habían dado positivo otros seis pacientes el domingo. Por lo que el Siprosa asegura estar vigilando estrechamente a esos pasajeros. Los que dieron positivo se mantienen en aislamiento hospitalario de manera preventiva. De momento, todos los casos parecen controlados, sin embargo el Ministerio de Salud no dudará en dar marcha atrás con las flexibilizaciones si la situación se descontrola.

Estadísticas en Tucumán

Hay 57 casos confirmados de coronavirus positivo desde que comenzó el brote el 18 de marzo. No obstante solo 12 se encuentran activos, 5 fallecieron y los 40 restantes se recuperaron sin mayores inconvenientes. Entre los contagiados la mayoría se concentra en el Gran San Miguel, con 30 casos y en segundo lugar Yerba Buena, con 11. Luego números ínfimos en Tafí Viejo (4), Cruz Alta (2), Burruyacú (3). Y tan solo uno en las localidades de Famaillá, Lules, Monteros, Río Chico y Trancas.

Los números en la provincia no son alarmantes en comparación a Buenos Aires, ni mucho menos teniendo en cuenta los números que registran otros países vecinos. Además todos los casos se tratan de pacientes con antecedente de viaje, por lo que se puede presuponer que no hay contagio viral comunitario. Sin embargo, estas circunstancias no deben ser motivo para relajarse, de no mantener los estrictos cuidados la situación podría desbordar.