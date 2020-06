Ranking de familiares nombrados en la Legislatura: hoy los diputados Barros y “Rojitas”

Siguiendo con los diputados que ahora se rasgan las vestiduras y reniegan de los ñoquis en Diputados a partir del proyecto de reforma del gobernador Jalil que implicaría la movilidad de personal sobrante en la Legislatura a Salud y Seguridad, hoy les traemos los familiares nombrados por los legisladores peronistas Augusto Barros y el barrionuevista Juan Carlos Rojas. El primero, un corpaccista paladar negro que logró la reelección en 2019 y “Rojistas” de UTHGRA.

Ya en otra nota de ElAconquija.com les contamos la cantidad de familiares nombrados por el ex presidente de Diputados y actual ministro de Desarrollo Social, Marcelo Rivera. El ex mano derecha del gastronómico Luis Barrionuevo aprovechó su paso por la Cámara baja y no dejó un pariente sin “laburo”. Hijos, esposa, sobrinos, hermanos, cuñados, novios de las hijas, un festival de nombramientos en Diputados, muchos de los cuales hoy están en el ministerio con él.

Por otro lado está el diputado Augusto Barros. Un espadachín del peronismo que al parecer defendía lo indefendible no por el proyecto que se debatía en el reciento sino por los nombramientos. Augusto tiene nombrado a su hija Eva Barros en planta categoría 24, a Eugenio Barros en planta con categoría 24 (hoy funcionario del municipio) y a Guillermo Barros como jefe de seguridad de la Cámara. Augusto también tiene nombrada su mujer. ¡Chan!

“Rojitas”

“Rojitas”, como lo conoce cariñosamente la gente, es el sindicalista que de mozo pasó a conducir UTHGRA Catamarca y ahora es diputado. “Rojitas” tiene nombrada a su ex Elena Agüero como funcionaria, Ana (hijastra) con índice, Fernando Rojas planta permanente y Sebastián con índice. Además tiene nombrado a varios de la Comisión del gremio en la Cámara, hasta la enfermera de UTHGRA está nombrada en la Diputados. De todo se entera ElAconquija.com.

Son las familias de los funcionarios y legisladores que viven de las arcas del Estado mientras tienen el tupé de tratar de vagos y ñoquis a otros empleados de la Legislatura. Ni siquiera el propio Raúl Jalil que impulsa la movilidad, el pase de empleados a Salud y Seguridad, tienen vergüenza para referirse al tema, cuando estuvo Fernando (el hermano del gobernador) fue otro descontrol. Claro que no podemos contarles todo en una sola nota pero tiene el compromiso de que lo haremos.