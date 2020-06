Solicitan la reactivación de vuelos de cabotaje entre destinos libres de covid – 19

La Diputada por Tucumán, Lidia Ascárate, presentó un proyecto ante Nación para la reapertura gradual de los vuelos comerciales. No obstante, el proyecto solo contempla los vuelos de cabotaje entre destinos libres de covid – 19 y siguiendo un estricto protocolo en vuelo y tierra. De esta forma, brindaría seguridad para el desarrollo de las actividades, cuidando a los empleados y evitando la propagación del virus.

Restricción de los vuelos

Con respecto a esto, la Diputada aclaró que este proyecto no apunta a la apertura de los vuelos que conecten a Tucumán con Buenos Aires. También sostuvo que no son para viajes particulares de personas u otra situación que no esté contemplada en el decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Si bien la medida es general para vuelos en toda la Argentina, únicamente se permitirá la conexión entre ciudades que no cuenten con transmisión comunitaria, cumpliendo lo decretado por el Ministerio de Salud de la Nación.

A través de esta iniciativa se prende brindar dinamismo y fomentar la economía nacional, la cual se encuentra en pausa desde el comienzo de la pandemia. Por este motivo, aseguran que esta reactivación se llevará a cabo cumpliendo todos los estándares de seguridad, al igual que se viene haciendo con respecto a otros sectores. Estos contemplarán a la seguridad e higiene del aeropuerto y del interior de la aeronave que se utilizaría para desarrollar estas tareas específicas.

Crisis del sector aerocomercial

Por otro lado, sostuvo que la apertura gradual de vuelos no debe ser asociada solamente con el transporte de pasajeros, sino también al transporte de bienes. Esto puede incluir: medicamentos, insumos sanitarios, insumos médicos, entre otros. También remarcó la difícil situación del sector aerocomercial durante el contexto de pandemia por el que atraviesa el país y el mundo. Por eso, a través de este proyecto, intenta dar algún tipo de solución ante esta emergencia sanitaria y económica.

Aseguró que desde el Estado se debe dar soluciones para la viabilidad de operaciones de los distintos sectores. Además, recordó el hecho de que durante el mes pasado, Aerolíneas Argentinas suspendió a más de 4000 empleados. También contempló la situación de LATAM, quien acaba de anunciar su cierre, dejando sin empleos a alrededor de 1750 trabajadores. Por su parte, la empresa Aeropuertos Argentina 2000, solicitó un permiso para cerrar definitivamente el aeropuerto de El Palomar. Esto dejaría inactivos a 1000 trabajadores directos y se perderían 9000 puestos indirectos.