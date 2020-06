¡A los gritos! Yanina Latorre subió un video negando tener coronavirus

Aunque se negó a explicar las verdaderas razones de su asusencia del programa Los Ángeles de la mañana, Yanina Latorre se enojó por los trascendidos que aseguraban que tiene coronavirus. La panelista afirmó que no quiere hacer una declaración jurada de su vida y que pidió dos días por un tema personal “Me tienen todos los huevos al plato” sentenció.

Después de que se ausentara dos días y de que el conductor de LAM, Ángel De Brito no hiciera mención a Yanina, ella misma decidió responderle a quienes rumorean que padece Covid-19. “A ver falté a trabajar dos días coño, nunca nadie falta al trabajo, no hay ninguna panelista o panelisto …que falte al trabajo” dijo entre insultos la esposa de Diego Latorre. Es que algunos relacionaron el pedido de licencia con el abrazo que se dio con Santiago Maratea y los numerosos casos de coronavirus que se detectaron en trabajadores de diferentes medios de comunicación.

“El imbécil de Pablo Montaña llamando a Suar, a la prensa del Trece, para preguntarles si tengo algo ¡No tengo coronavirus ! ¡No estoy en cuarentena! continuó en medio de palabras groseras, tratando de convencer a quienes iniciaron los rumores de su supuesta enfermedad. En el video también se refirió al Decreto de Necesidad y Urgencia sobre el aislamiento y explicó que éste expresa que no es recomendable abrazar “como te pueden recomendar no fumar o no tirarte del balcón. Después vos elegís. La cuarentena es aislamiento social. No meter gente en tu casa, no ir a la casa de otro, no ir a trabajar si no sos esencial” remató.

"Yanina Latorre":

Por las historias que publicó en Instagrampic.twitter.com/8Isqky6Wch — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2020

La panelista no sale de la polémica, hace algunos días ElAconquija.com informó que fue echada del programa en vivo por Ángel De Brito, quien sugirió la colocación de una cárcel o confesionario en el estudio para colocar en penitencia a sus angelitas. Posteriormente Yanina hizo su descargo en las inmediaciones del canal y acusó a sus compañeras de “buchonas”, refiriéndose a Andrea Taboada.

La semana pasada, Dora Camaño, madre de Yanina había sido noticia debido a que, a pesar de que en su edificio se había confirmado un caso de coronavirus, se mostró en desacuerdo con la medida del gobierno nacional de disponer una cuarentena obligatoria. “Dejen a la gente tranquila. Que salga a la calle, que se ventile, que se airee”, expresó la mujer, que por su edad pertenece al grupo de riesgo frente a la enfermedad.

En resumen, más alla de los sucesos anteriores, este último episodio explotó en las redes sociales y ya es tendencia en Twitter, situación que dará que hablar en las próximas jornadas de la televisión argentina.