Acto de Promesa de Lealtad a la Bandera 2020

Todos los años alumnos de cuarto grado de la educación primaria realizan la emblemática ceremonia de Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional. Este año 2020 es muy particular, como todos sabemos, está atravesado por una pandemia, por lo que ese acto no podrá llevarse a cabo. Pero para que no pase inadvertido, el Ministerio de Educación de la Provincia organizó un acto online. Continuando con la modalidad con la que se dio clases en lo que va del año.

Hoy 19 de junio a las 9:30 estudiantes de nueve y diez años rendirán homenaje a Manuel Belgrano en el bicentenario de su fallecimiento. Con el detalle de que será desde sus hogares y vía la plataforma zoom. Participarán alumnos de 19 municipios de la provincia, el gobernador Juan Manzur, y el ministro de Educación Juan Pablo Lichtmajer. Los funcionarios tomarán contacto desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. También prevén la participación del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, que brindará unas palabras a los alumnos.

Transmisión en vivo

“Llegaremos a cada hogar para que todos los tucumanos sean partícipes de esta fiesta patria. Por eso, la transmitiremos en vivo a través de los diferentes medios de comunicación locales”, informó Lichtmajer. De modo que quienes deseen ver este particular acto patrio pueden hacerlo a través de la web Comunicación Tucumán . También se compartirá la transmisión en las redes sociales oficiales del Gobierno de Tucumán: YouTube, Facebook, Instagram y Twitter

Día de la Bandera

Todos los 20 de junio se conmemora el Día de la Bandera, en el que se recuerda a su creador, el prócer Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. No solo fue el inventor de la bandera, también fue una proeza que nos llevó a conseguir la Independencia. Su inteligencia y heroísmo hicieron de él una figura memorable. Entre sus hazañas destacan las defensas en las dos invasiones inglesas (1806 y 1807), la destitución del virrey Baltasar gracias a la promoción de la Revolución de Mayo, su lucha en la guerra de la Independencia Argentina, y su abocado trabajo por inculcar la educación en el pueblo.

Belgrano falleció en el año 1820, por lo que es el aniversario número 200. Cada año se lo recuerda con un feriado nacional inamovible, y un escolar acto masivo. No obstante, la bandera fue creada el 27 de febrero de 1812, durante la gesta por la Independencia de las provincias Unidas del Río de la Plata. A partir del 8 de junio de 1938, decretaron por la Ley n°12.361 decretaron que sea el 20 de junio el día en que se celebre a la insignia patria.