Aguante el Caso Cero: Hijo de intendente que lucra con la recreación y el alcohol abre hoy

Hay varios casos de funcionarios-empresarios que lucraban con la recreación y el alcohol, hoy más complicados con el CV-19. Muchas veces esos boliches o pubs están manejados por los hijos de los funcionarios, lo que implica por ejemplo que el municipio que conduce su padre tenga que relajar los controles o tapar los escándalos nocturnos. En Chumbicha por ejemplo el hijo del jefe comunal, Alfredo Hoffman, promueve la joda en medio de la pandemia porque de eso vive.

El local queda en pleno centro y a los vecinos les preocupa el proyecto de “Alfredito”, el hijo del intendente Hoffman y la diputada provincial Amalia Brizuela (ex radical que dio el salto al Frente de Todos). Los lugareños sienten que hay un trato diferencial para el empresario de la diversión e hijo del poder atento a que la comuna ha sido muy estricta con los controles por la pandemia con todos los comerciantes de la zona. Ley pareja no es rigurosa o por qué unos sí y otros no.

Haciendo un parangón, en Pomán, el jefe comunal reelecto por 20 años frente al municipio y hoy ministro de Educación, profesor Francisco Gordillo, supo tener un boliche en la entrada al pueblo que le trajo muchas críticas y dolores de cabeza. El municipio tenía que poner personal para el tránsito que era caótico la noche que abría, el control de bromatología de la comuna debía ser laxo. Salían menores del lugar, ebrios, en moto, sin casco, peleas, etc, etc.

Escenarios graciosos

Son muy graciosos estos escenarios porque el intendente tiene su local bailable que genera un terrible descontrol el fin de semana con personas que terminan en la comisaría pero el lunes y durante toda la semana salen a hacer campañas de prevención y educación vial, justamente lo que viola ese viernes o sábado, y todo permitido por el mismo municipio. Mucho protocolo y prevención por el CV-19 se necesita para reabrir boliches, algo que difícilmente se cumpla.

Cómo controlarse a sí mismo o cómo controlar un boliche que es del hijo del intendente, negocio familiar que implica que cuanto más chupen los jóvenes más ganancias tendrá la familia del poder. Cómo ir en contra del hijo y clausurarlo por cucarachas o por no respetar los horarios establecidos. Es como cuando ponen a los hijos de concejal y tiene que controlar a su padre corrupto en la intendencia. ¿No sería lo más lógico esperar que tapen todo? Bue… es lo que sucede.

Por Juan Carlos Andrada