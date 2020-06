¡Furiosa! Romina Malaspina le recordó su pasado a Agustina Kämpfer

La ex integrante de Gran Hermano y ahora conductora del noticiero de Canal 26 Romina Malaspina, se encuentra en el ojo de la tormenta. Luego de haberse mostrado con un top lleno de transparencias en la televisión y haber recibido una lluvia de críticas, decidió contestar. Lanzó artillería gruesa contra la panelista de Nosotros a la mañana, Agustina Kämpfer. “Muchas que critican la verdad, me gustaría que primero le den explicaciones a la justicia del pueblo argentino, ridicula” tuiteo Romina.

Lo llamativo de este culebrón, es que todo comenzó con la aparición de Romina Malaspina vestida con un top dorado con transparencias. Anteriormente, la ex GH cumplía su rol de conductora de noticiero como cualquier otra, pero no había generado ningún tipo de polémica . Al parecer, el modo de vestir de la influencer causó un revuelo y fue la bomba que la impulsó a conseguir un millón de seguidores, después de participar en programas de Chile, España y de estar a punto de transportar su carrera a los Estados Unidos.

Malaspina no dudó en responderle a Kämpfer, quien puso en duda sus habilidades como conductora, al decir que “al día de hoy, en donde las mujeres de los medios de comunicación estamos luchando por equidad en los medios, en los espacios de poder, en donde el 95% prácticamente son hombres, hay muchísimas mujeres especializadas, licenciadas y con trayectoria, que por no cumplir con los estereotipos de belleza están desempleadas. Y tenemos una mujer bellísima como Romina, que la ponen a hablar de temas de los que no tiene absolutamente nada de idea. Romina está ahí porque está buena”.

LAS QUE CRITICAN SIEMPRE SON LAS PEORES. Muy lindo culito Kampfer. Vos estás en tu programa por eso también por lo que veo. Ah no! Cierto que vos estás por Boudou y por Rial. Por cierto encontraste los papeles? https://t.co/JpSbGzwjOM — Romina Malaspina 🇦🇷 (@romimalaspina7) June 19, 2020

Luego del paso por Gran Hermano, reality conducido por Jorge Rial, Romina hizo su paso por otros ciclos similares en Chile y España, donde logró cumplir metas laborales. A partir de eso decidió no participar más de realitys y se probó como cantante, buscando alcanzar impulso internacional, meta que intercalaba con apariciones en la televisión nacional, hasta este 2020. La rubia había decidido dar un giro a su carrera, pero las consecuencias de la pandemia la aferraron al país, y a finales de mayo comenzó a trabajar en Canal 26.

Uno de sus últimos conflictos incluyó a su compañera de trabajo, Sol Pérez quien había tratado de diferenciarse de Malaspina cuando otros periodistas las compararon en su estilo. “Yo no hago ninguna conducción en tetas, tengo curvas y no voy a usar una bolsa para que ustedes no se pongan nerviosos. Yo no tengo la culpa de lo que hacen los demás” remarcó Sol.