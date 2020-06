Fútbol y asado: 23 detenidos en un operativo policial

Las flexibilizaciones llevadas a cabo en nuestra provincia, permitieron que muchas actividades vuelvan a desarrollarse. Sin embargo, no todas se encuentran contempladas dentro de estas medidas. El Comité Operativo de Emergencia(COE) analizó varios protocolos de muchos sectores y permitieron solo aquellos que no pongan en riesgo a la sociedad. En este marco, la Policía de Tucumán desarrolla estrictos controles para evitar las aglomeraciones de actividades no exceptuadas. Por este motivo, este jueves, 23 jóvenes fueron detenidos por organizar un partido de fútbol y un asado.

Este hecho fue publicado en los medios oficiales del Ministerio de Seguridad, donde se detalló el asunto. Explicaron que cerca de las 22, personal de la División de Patrulla Motorizada de la Capital, GEAM y la comisaría a cargo de Cristian Valenzuela, se dirigieron a una cancha de fútbol 5, ubicada en calle Lola Mora primera cuadra, en la localidad de El Manantial. Este procedimiento se realizó para verificar que no se desarrollen eventos sin autorización y que no estén permitidos por la ley.

Al llegar al lugar, dieron con más de 20 personas que recién terminaban de jugar un partido de fútbol y se disponían a hacer un asado por el festejo de un cumpleaños. En ese momento, se dio aviso a la Fiscalía de Unidad Sanitaria para informar esta infracción. Desde allí se dispuso que por infringir el artículo 205, los 19 mayores de edad quedaban detenidos en el Complejo Belgrano. Por otra parte, el personal policial entregó a los 4 menores a sus padres.

Intensificación de controles por el Día del Padre

Con la implementación de las flexibilizaciones, aumentó considerablemente el número de incumplimientos a los protocolo dispuestos por el COE. Por este motivo, el IPLA comenzó a realizar controles para evitar que esto suceda. A causa de dichos procedimientos, más de 11 locales se clausuraron el fin de semana pasado y se generaron una gran cantidad de multas. Sin embargo, advirtieron que por el Día del Padre, intensificarán estos procedimientos en todo el territorio tucumano.

Con respecto a esto, el interventor del IPLA, Samuel Semrik, explicó que trabajarán con la Policía de Tucumán y el MPF para llevar a cabo estos controles. “Si se trata de una fecha importante por algún festejo, se intensifican nuestras tareas, se hacen cada vez más extensas porque la gente es como que entendió que con esta flexibilización hubo una liberación y esto no es así”, aseveró.