González García salió a responderle a Gallardo

El pasado miércoles, el técnico de River sorprendió con sus declaraciones. Marcelo Gallardo pidió “terminar con la incertidumbre” de saber cuándo los planteles podrán volver a entrenarse. A su vez, lanzó críticas hacia el gobierno y la AFA. En este contexto, el ministro de Salud de la nación, Ginés González García, expresó: “No es lo mismo hablar de la vuelta del fútbol, que de los entrenamientos”.

NA informó que Marcelo Gallardo expresó: “Me gustaría que el ministro de Salud de la nación explique cómo puede funcionar una industria con 500 empleados, y protocolos, pero no puede entrenarse un grupo reducido de futbolistas”. Luego de esta declaración, González García, manifestó: “Lo entiendo, es un entrenador de fútbol, vive de esto y para esto, entiendo que esté nervioso y tenga ganas de volver”.

“Todos extrañamos el fútbol. Lo sufro y quiero que vuelva cuanto antes. No es un tema de capricho, pero tengo que inducir las cuestiones que tienen que ver con la salud”, agregó en González García. El ministro dejó en claro que no contemplan un regreso a los entrenamientos en el futuro cercano y el presidente de AFA, Claudio Tapia, acordó la vuelta para el momento en que todo el país esté en fase 4.

González García criticó el protocolo de la Conmebol

“Tengo el pedido de una reunión por parte del presidente de la AFA, pero no se hizo porque le dije que en el gobierno estamos preocupados por las aperturas realizadas, no por nuevas aperturas”, indicó González García. Pero, enseguida, agregó: “No es un problema si tenemos o no un protocolo. Vimos el de la Conmebol y es copiado de IATA (entidad que regula el transporte aéreo). Son protocolos de transporte”.

En ese sentido, González García anticipó que trabajan en un “protocolo más integral”. Esto dentro de un contexto en el que la mayoría de los futbolistas vive en el AMBA, la región más castigada por el coronavirus. “Estamos trabajando para que el deporte vuelva. No queremos aflojar ahora que hemos logrado aplanar la curva. Nos encontramos con un pico de avance, no es tiempo de hacer aperturas futbolísticas”, cerró.