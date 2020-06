Jésica Cirio y un tierno mensaje para Martín Insaurralde

Hace exactamente una semana, Martin Insaurralde Intendente de Lomas de Zamora, anunció que tiene coronavirus y fue internado en el Hospital Lavallol, donde transita la enfermedad. En las últimas horas, recibió una transfusión de plasma de pacientes recuperados y su esposa Jésica Cirio, le envió mensajes expresando su amor y el de su hija Chloé. En las demostraciones de cariño hacia Martín, no faltaron los carteles de sus amigos y de su equipo de trabajo.

La salud de Insaurralde preocupa a su familia, favorablemente Jésica también se realizó el testeo y dio negativo, pero deberá permanecer en aislamiento durante 14 días, como dice el protocolo de Covid-19. Este viernes, la modelo y conductora contó a través de sus historias de instagram, como esperan a Martín tanto ella como su pequeña hija. “Un día menos. Acá te esperamos para darte besos”, escribió Cirio junto a la foto de su esposo y unos corazones.

Según contó la pareja, él comenzó a sentirse mal el miércoles 10 de junio por la noche, cuando decidió acostarse, pero se lo atribuyeron a que Martín es asmático y en esta época suele tener episodios relacionados con la enfermedad. “Yo le llevé un té y hablamos que era la época del año, en otras ocasiones había sido peor. Le hice masajes en la espalda con crema de eucalipto a ver si eso lo ayudaba, tiré aerosol de eucalipto también”, comentó la modelo en comunicación con La Peña del Morfi.

Gentileza Instagram @jesicacirio

Los casos de coronavirus que presentan complicaciones respiratorias y tengan factores de riesgo preexistentes, como en este caso el asma crónica, obligan los médicos a activar el protocolo. Desde hace una semana Insaurralde tiene fiebre y sintomatología asociada, agravada por su insuficiencia renal. Debido a esto, este viernes los cirujanos procedieron a colocar quirurjicamente una via central bajo guía de ecografía, procediemiento que fue exitoso y que en las últimas horas ha mostrado una buena respuesta, con evolución favorable.

Hace algunos días Jésica brindó una entrevista al programa Cortá Por Lozano ,donde explicó que ella es bastante fuerte “He vivido bastantes cosas en mi vida y trato de enfocarme cien por ciento a Martín y como que mi prioridad es él. Y no es que yo me muestro todo el tiempo de estar así, si no es que soy una persona de buena energía, tengo muchos amigos que no paran de llamarme, la famila de Martin y mi familia, todo el mundo está preocupado”.