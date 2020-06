Minera se hizo la “solidaria” en Antofagasta pero con mercadería vencida

Antofagasta de la Sierra es un lugar privilegiado desde el punto de vista turístico y minero. Es un paraíso con pocos turistas hoy debido a la pandemia pero además es un departamento estratégico pues de ahí se saca el “oro blando”. Una de la empresa que extrae el litio es LIVENT que se le ocurrió ser solidaria pero con mercadería vencida de acuerdo la imágenes enviadas por los pobladores a la redacción de ElAconquija.com.

Los lugareños están indignados porque, o la empresa salió a comprar mercadería a las apuradas para donar y hacerse ver en esta pandemia sin recabar en la fecha de vencimiento, o adquirió las cosas a punto de vencer más barato y los entregó igual, vencidos, justamente el límite para su consumo era a mediados del mes en curso. Las familias dicen que la empresa LIVENT andaba repartiendo con personal de la municipalidad que conduce el radical-macrista, Julio Taritolay.

“En momentos como estos, es cuando más debemos apoyarnos unos a otros en las comunidades donde vivimos y trabajamos. LIVENT es miembro activo de la comunidad catamarqueña y como tal es importante para nosotros velar por la salud y el desarrollo sostenible de ella”, dijo Juan Carlos Cruz, vicepresidente de Asuntos Públicos en LIVENT remarcando bien “salud” y “desarrollo sostenible”. Es raro que a empresas de este nivel se les pase estos “detalles”.

“Esto es un compromiso concreto para LIVENT, no solo en tiempo de pandemia sino en todo momento. Es un pilar en nuestra visión y misión”, dijo orgulloso Cruz pensando que con el hambre que hay, nadie se fijaría en la fecha de vencimiento de lo aportado con tanta buena voluntad por la empresa internacional. No faltará los que traten de orgullosos a los antofagasteños por quejarse de la donación y los que recuerden que “a caballo regalado no se le mira los dientes”.

¿Apto para consumo?

Algunos empleados sostienen que aun vencidos los alimentos pueden consumirse pero creo que nadie lo recomendaría abiertamente. Comprar por mayor y a poco de vencerse la mercadería puede ser más barato pero menos saludable, o mejor dicho perjudicial. Según Cruz la empresa entregó 9.265 kilogramos de alimento ¿todo estaba vencido o solo una partida? ¿Habrá sido una cuestión de suerte (o mala suerte) nomás?