Realizaron una charla de Salud Integral para personas trans

La comunidad trans ha transitado un largo trayecto para lograr la aceptación, y aún continúa en la lucha. No obstante, desde el Ministerio de Salud ponen a su disposición diversos servicios para contener las aflicciones que más los aquejan. Este jueves brindaron un espacio de información en la Dirección de Emergencias 107. Fue un trabajo conjunto de las direcciones generales de Red de Servicios, Programa Integrado de Salud, Salud Mental y Adicciones y Emergencias de la Provincia. Según comunicó el Gobierno de Tucumán.

Se trató de una charla informativa, donde se brindó una muestra del menú prestacional que ofrecen desde Salud. El cual incluye derecho a la salud bucal, el tratamiento de enfermedades infecciosas y atención clínica general. Pero sobre todo, esta charla hizo énfasis en el Programa de Salud Sexual y Reproductiva. Aprovechando la ocasión, no se dejó de lado la actual problemática de coronavirus, y realizaron testeos para Covid-19, además de recordar las medidas de bioseguridad.

“Esto es parte de lo que hacemos en el marco de las políticas públicas que contempla el Plan Rector del Ministerio de Salud Pública, a cargo de la doctora Rossana Chahla y que apunta específicamente a políticas de salud inclusivas, lo cual significa hablar de prevención para tratar en salud y no llegar a tratar en la enfermedad. Esto aplica a todas las personas que habitamos en territorio tucumano”, explicó el doctor Walter Sigler, director general de Salud Mental y Adicciones.

Sobre el trabajo con la comunidad trans

Desde el Siprosa no es la primera vez que brindan un espacio a la comunidad trans y proyectan mantener una larga continuidad. Hay alrededor de 200 chicas trans y unos 90 chicos trans nucleados a través de diferentes organizaciones. Sobre la convocatoria de hoy, “se acercaron muchos miembros de la comunidad trans y pidieron a través de sus organizaciones audiencias con la ministra, con la Dirección General de Salud Mental, donde se hace hincapié en la prevención de enfermedades y actualmente con las conflictivas que supone la pandemia”, precisó Sigler.

Mario Luis Cuevas, referente de la Organización Dillo, que nuclea a personas trans masculinos, femeninas y no binarias de Tucumán, contó: “Esta es una muy buena iniciativa, hay chicos que no tienen la oportunidad de ser asistidos como deberían por no tener sus DNI con sus nombres adecuados, así que este tipo de actividades son excelentes para todos”. Mostrarles que tienen un espacio y también mostrar a la sociedad que excluirlos es un error garrafal, son los objetivos de estas iniciativas.