Solicitan la reapertura de centros de rehabilitación para personas con discapacidad

Las flexibilizaciones llevadas a cabo en la provincia permiten a muchas actividades volver a su funcionamiento. Todas las semanas el Comité Operativo de Emergencia(COE) exceptúa sectores para permitir su reactivación gradual. En este marco, presentaron ante el Comité un protocolo para la reapertura de los centros para personas con discapacidad. El personal del Sistema de Salud Pública serán los encargados de evaluar dicha propuesta realizada por la Junta de Discapacidad.

Con respecto a esto, el representante de Desarrollo Social en el Comité, Marcelo Monteros explicó que el protocolo será tratado el martes por el COES. Sobre el proyecto presentado, los especialista harán algunas correcciones con el fin de garantizar la seguridad de la gente que asistiría a estas instituciones. Además, declaró que presentar el pedido no implica automáticamente la aprobación. ” Es un proceso que es estudiado por profesionales de la epidemiología; hasta que el COE no da la aprobación, no puede abrir ninguna institución de estas características en la Provincia”, sostuvo.

Por su parte, el director de Discapacidad, Hugo Jovanovics explicó la forma en la que vienen trabajando para desarrollar de la mejor manera posible el proyecto. “Venimos trabajando con los prestadores de los centros de rehabilitación para personas con discapacidad, en sus distintas modalidades, para avanzar en el protocolo”. También indicó que: “Es una temática que tienen muy en cuenta tanto el gobernador Juan Manzur como el ministro Gabriel Yedlin”.

Reapertura de los centros de discapacitados en Tucumán

En la provincia hay alrededor de 90 centros habilitados por la Junta de Discapacidad. Cuentan con distintas modalidades, como centros de día o de estimulación temprana. En ese sentido, el director de Discapacidad explicó que estos espacios cuenta con mucho menos gente que una escuela y tiene una atención personalizada para cada persona. A través del protocolo, los centros podrán dar la atención que necesite cada persona con discapacidad y a la vez respetar el distanciamiento social.

Jovanovich aclaró que la reapertura contemplará todos los recaudos posibles para cuidar a las personas que asistan a estos centros de rehabilitación. En ese sentido, aclaró que: “Hay que tener en cuenta que las personas con discapacidad que tengan alguna enfermedad agregada, van a seguir en aislamiento social y solamente van a poder salir aquellas que no tengan una condición que implique mayor riesgo”.