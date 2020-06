Alberto Fernández dejó clara su admiración por Belgrano

Hoy es el Día de la Bandera, fecha en que se conmemora el fallecimiento del general Manuel Belgrano, prócer de la historia argentina. El acto central se realizó en el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario. Debido a la coyuntura actual el presidente Alberto Fernández presidió la celebración a través de una plataforma virtual, acompañado por integrantes del gabinete nacional.

Como parte de la tradición, el presidente tomó la Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional. Juraron alumnos de cuarto grado de primaria y miembros de las Fuerzas Armadas, quienes participaron de la videoconferencia desde el Ministerio de Defensa, según informó Telam. No hubo participantes locales, los rosarinos recibieron la consigna municipal de embanderar sus casas y no concurrir al acto central. En pos de respetar el aislamiento social y evitar contagios por coronavirus.

Manuel Belgrano

Todos los 20 de junio se conmemora el Día de la Bandera, en el que se recuerda a su creador, el prócer Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. No solo fue el inventor de la bandera, también fue una proeza que nos llevó a conseguir la Independencia. Su inteligencia y heroísmo hicieron de él una figura memorable. Entre sus hazañas destacan las defensas en las dos invasiones inglesas (1806 y 1807), la destitución del virrey Baltasar , su lucha en la guerra de la Independencia Argentina, y su abocado trabajo por inculcar la educación en el pueblo.

Entre sus palabras durante el acto, el Alberto Fernández expresó su admiración a Belgrano: “En este tiempo singular de la Argentina asediada por la pandemia, y por un país castigado por la desigualdad y por el olvido al que han sido condenados millones de argentinos, Belgrano me inspira a pensar que los argentinos podemos hacer la utopía de un país mejor”. Y continuó diciendo que debe ser nuestro faro en esta “noche que vivimos”.

Continúo su reflexión sobre la Belgrano remarcando: “Fue un hombre que no lo recordamos solo por ser quien creó la bandera, sino que fue enorme porque tuvo virtudes únicas, propias de los grandes hombres”. Concluyó diciendo: “Murió con solo 50 años hundido en la pobreza y, si uno mirara hoy en día los conceptos de éxito, Belgrano no fue exitoso porque en el presente eso significa tener fortunas, pero la historia no hace exitosos a esos hombres, sino a los que como Belgrado dedicaron una vida en pos de la libertad de su pueblo”.