Alberto Fernández: “El aborto es un tema pendiente en el país”

En su campaña presidencial, Alberto Fernández se mostró a favor del la despenalización del aborto. A su vez, en la apertura de las sesiones del Congreso confirmó que iba a enviar un proyecto para que sea debatido por los legisladores. En la jornada de este viernes, el presidente explicó los motivos por el cual todavía no envió el boceto y afirmo “que seguirá trabajando por los derechos de la mujer”.

NA informó que este viernes, el presidente participó de una entrevista con todas las radios nacionales. En este contexto, Alberto Fernández declaró: “Hay que seguir trabajando para mejorar las condiciones de igualdad, para darle a la mujer los derechos que tiene. No he abdicado en mandar la ley del aborto, de ningún modo”. A su vez, explicó: “Simplemente postergamos el envío por la urgencia que hoy tenemos”.

“Es un tema que está pendiente en la Argentina y no he dejado de lado”, añadió. En ese sentido, Alberto Fernández indicó que “el proyecto está terminado”, pero aclaró que no fue girado porque sabe que cuando la iniciativa sea girada al Congreso “va a generarse un debate en la sociedad”. “Este no era el momento para enviarlo, hoy nuestra mayor preocupación es la pandemia”, afirmó.

“Está bien que así sea, pero prefiero postergar esa discusión hasta que resolvamos el debate de hoy que es la pandemia del coronavirus. No quise en un momento donde todos tenemos que estar juntos poner sobre la mesa un tema que va a generar posiciones diferentes. Está muy bien que así sea y todas las posiciones son respetables: Ya va a llegar el momento para tratar la ley”, aclaró Alberto Fernández.

Alberto Fernández habló del “Plan de los 1000 días”

El presidente también recordó que el “Plan de los 1.000 días” será promovido con una ley para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida de la mujer embarazada y del niño y adelantó que quiere que se dé el tratamiento de ambas iniciativas en conjunto. “Quiero dar certezas, que el Estado garantice salud y alimentación a madre e hijo”, explicó Alberto Fernández.