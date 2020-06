coronavirus en tucumán

En Tucumán hay 58 casos confirmados de coronavirus positivo desde que comenzó el brote el 18 de marzo. No obstante solo 13 se encuentran activos e internados, 5 fallecieron y los 40 restantes se recuperaron sin mayores inconvenientes. Por otro lado, se realizaron 6552 testeos, 6409 casos fueron descartados y 15 están pendientes. Entre los contagiados la mayoría se concentra en el Gran San Miguel, con 30 casos y en segundo lugar Yerba Buena, con 11. Luego números ínfimos en Tafí Viejo (4), Cruz Alta (4), Burruyacú (4). Y tan solo uno en las localidades de Famaillá, Lules, Monteros, Río Chico y Trancas.

Fase de contención

La provincia de Tucumán continúa en fase de contención, indica el Ministerio de Salud. Esto significa que están evaluando los indicadores del comportamiento de la epidemia, lo que representa un fuerte desafío debido a las flexibilizaciones. Hasta el momento no hay registro de contagio viral comunitario, lo que no es motivo para relajarse, de no mantener los estrictos cuidados la situación podría desbordar.

Continúan promoviendo la cuarentena poblacional, la reducción del arribo de pasajeros, la vigilancia en fronteras y el seguimiento activo de los casos y sus contactos. Estas acciones permiten que la provincia se encuentre relativamente segura, porque se adelantan a los hechos. Están buscando los casos en vez de esperarlos. En el resto del país, sobre todo en Buenos Aires, la situación es mucho más compleja y empieza a ser incontenible.

Movimiento migratorio

Desde el comienzo del coronavirus en el país hasta el día 18 de junio, 5973 argentinos fueron repatriados. Entre ellos, 1.044 llegaron con la enfermedad. 4458 llegaron en avión y los 1515 restantes por vía terrestre. Los viajeros volvieron principalmente de Brasil, Perú, Europa, Bolivia y Chile. En los países limítrofes se realizó el traslado por transporte terrestre, el resto por aéreo. En Tucumán, están enfocados en el control de los repatriados particularmente y también aquellos que vuelven de provincias con muchos contagios. Se obliga a los mismos a realizar cuarentena en absoluto aislamiento durante 14 días.