Expropiación a Vicentín: Fernández afirma que deberá expropiar aunque el juez diga que no

La decisión del Gobierno nacional sobre la expropiación de la empresa Vicentin tuvo gran repercusión durante las últimas semanas. En ese marco, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, presentó una alternativa al presidente, Alberto Fernández, con el fin de evitar la expropiación. Ante esto, el presidente aceptó, pero declaró que si el juez del concurso rechaza la propuesta, la Nación estará obligada a expropiar la empresa.

“Si el juez dice que no, nosotros estaríamos obligados a expropiar, porque no hay otra solución”, alertó. Además, declaró que el Gobierno de la Nación junto con el gobernador de Santa Fe estudiaron varias alternativas para este asunto. “Me pedían que escuchara una opción y escuché una que me garantiza que los que llevaron a la debacle a la empresa, salgan de la administración ya, que sean removidos quienes llevaron a esta situación de desastre a Vicentin“, aseveró.

Con respecto a esto, el jefe de Estado agradeció el esfuerzo del gobernador, quien presentó una salida para este asunto. Sostuvo que si no le dejan seguir adelante con esta opción, no le quedará otra alternativa que la expropiación. De una forma u otra, según declaró, no pueden dejar que sigan al frente de la empresa los mismos accionistas, quienes son los causantes principales del problema.

Soluciones contra la expropiación

“Sigo en la búsqueda de un solución acordada para que el Estado se haga cargo de Vicentin, resuelva el problema y tengamos en el sector cerealero una empresa que nos permita ver cómo ese mercado funciona”, subrayó. Sobre esto, aclaró que los dueños de esta empresa pidieron que “el Estado se haga cargo del problema”. Por este motivo, el presidente declaró que trabajaron exhaustivamente para llevar adelante una solución, con el objetivo que tuvieron desde el principio, “rescatar a Vicentin”.

“El que pidió la intervención del estado se llama (Sergio) Nardelli, el directivo que condujo todos estos años Vicentin”, reiteró Fernández. Además, recalcó: “A la luz de la situación que vivimos, la única posibilidad cierta que yo vislumbro es la expropiación”. Para finalizar, el jefe de Estado sostuvo que esta decisión no apunta a atentar contra la propiedad privada, sino que es una medida que tiene como objetivo salvar una empresa que se encuentra en quiebra.