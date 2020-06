Leito se lanzó contra la AFA por el incumplimiento financiero en el Interior

Horas antes de la reunión entre los presidentes de los clubes de Primera División, Mario Leito, titular de Atlético Tucumán, realizó una crítica de la gestión en los clubes. La agencia Noticias Argentinas remarcó que se mostró en contra de los que consideran “ventaja deportiva” retomar los entrenamientos en el Interior y no en el AMBA. Según Leito, “Ventaja deportiva no es entrenar antes, ventaja deportiva es cuando no se cumple el reglamento como el Fair Play financiero”, opinó el dirigente.

En declaraciones radiales, Leito adelantó que pediría la vuelta de los entrenamientos de los equipos de la provincia. Como en Tucumán se habilitaron para otros deportes al aire libre, el diputado sentenció: “En la reunión de hoy planteo y pido que podamos entrenar. Acá en Tucumán está flexibilizada la cuarentena y hay muchos equipos de otros deportes que están entrenando”. Y amplió: “Quiero saber el motivo por el cual no podemos entrenar. Quiero que nos dejen practicar desde el 1 de julio. Tengo que cuidar mi patrimonio y los jugadores no pueden estar tanto sin entrenar”.

Por otra parte, el representante tucumano cuestionó al entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo. En esta misma línea se expresaron, entre otros, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y el presidente de Lanús, Nicolás Russo. “Cuando Gallardo decidió no jugar contra nosotros no había infectados. Me hubiese encantado que en ese momento piense lo mismo que ahora. Ahora piensa en entrenar y no quiso jugar antes”, indicó el jefe de Atlético.

El Club Atlético Tucumán espera la resolución del Tribunal de Disciplina, que entró en receso a raíz de la pandemia y retomó su actividad hace algunas semanas. Al respecto, el funcionario nacional confirmó que está a la espera de la resolución. Sostiene, además, la inquietud de qué pasará con el partido que no se jugó contra River. Queremos que se cumpla el reglamento. “¿La fecha que se jugó cuenta para las copas y no para el promedio?”, se preguntó el dirigente tucumano.

Leito pidió congelar los promedios

Hace un par de semanas, Noticias Argentinas informó que el presidente de Atlético planteó promover la recuperación económica de los clubes tras el coronavirus. Dijo que al margen de quitar los descensos por dos temporadas, la AFA debería “congelar” los promedios. Leito consideró que, si se mantienen los promedios y pese a que no haya descensos, los clubes deberán erogar un presupuesto similar al anterior a la pandemia. Al respecto, el resultado sería no complicar sus chances de mantenerse en Primera División a futuro.