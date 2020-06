Camila Cabello publicó un tierno video y explotó en las redes

Camila Cabello publicó un video en Instagram y YouTube, que en pocas horas superó el millón de visualizaciones y hasta hizo emocionar al cantante español Alejandro Sanz. El mensaje que acompaña a las imágenes está dedicado a su padre y muestra a la cantante estadounidense, desde su nacimiento a la actualidad, algo que parece haber llegado al corazón de sus fanátcos alrededor del mundo.

Este domingo, los padres de Argentina, Estados Unidos, varios países europeos e ibearoamericanos festejan su día, por lo que todas las miradas y homenajes están puestos en ellos. Camila Cabello decidió sorprender al suyo y publicó un clip que ha revolucionado. “Papá, hice esto para ti, gracias por amarme, incondicionalmente, ferozmente y constantemente. No importa si fallo o tengo éxito, no importa si me siento en la cima del mundo o si me gusta la suciedad de mi zapato jajaja. Me amas solo porque me amas…”

La compositora eligió su tema musical, “First man” (Primer hombre), canción que detalla cómo una hija le cuenta a su padre sobre el primer amor de su vida y también relata cada una de las acciones que los padres acostumbran a hacer pos sus hijos, como el abrigo por la noche, los consejos, los momentos divertidos y los abrazos. Pocas horas después de su publicación, el video se hizo viral y hasta Alejandro Sanz mostró su emoción posteando dos emojis llorando, junto a la filmación.

Pero este 21 de junio no solo es un día especial para Camila por ser el día del padre, si no que además es el primer aniversario con Shawn Mendes, su novio. Si bien confesaron, que desde hacía varios años ambos se gustaban, fue el 21 de junio de 2019, cuando dieron vida al éxito musical “Señorita”, donde se los puede ver muy apasionados y en un juego de seducción, que terminó en noviazgo.

Con tan solo 23 años, Cabello cuenta con dos discos, 14 sencillos y 14 videos musicales. La morocha cubano-estadounidense, tiene vasta experiencia en la televisión, donde ha participado en el reality The X Factor Us y en episodios de las series Faking It, Barbie the dreamhouse, El camino, Derechos de inmigración y Dancing on Ice. Para este 2020, Camila tenía preparada su segunda gira con The Romance Tour , pero la pandemia de Covid-19 provocó la postergación de la misma.