El peronismo y los ñoquis: La parentela nombrada por el ministro Moreno

El peronismo se dispuso a poner orden porque se dio cuenta en diciembre del año pasado cuando asumió Raúl Jalil que la Legislatura provincial estaba llena de ñoquis. Los mismos funcionarios de la actual gestión y diputados oficialistas comenzaron a quejarse de los “vagos” que sobraban cuando fueron ellos mismos los que hicieron un festival de nombramientos de familiares y amigos. Ya hablamos de Marcelo Rivera, Augusto Barros y Juan Carlos Rojas. Hoy Jorge Moreno.

Esposa, hijos, primos, cuñados y hasta la suegra (en realidad la ex suegra que es peor) fueron pasados a planta por parte de estos caraduras que desde la nueva gestión se quejan de los ñoquis como si ellos no hubieran sido los autores de este plato principal. Pasamos por el actual ministro de Desarrollo Social, Marcelo Rivera, y los diputados Augusto Barros (corpaccista paladar negro) y Juan Carlos Rojas (barrionuevista-jalilista). ElAconquija.com tiene más información.

Se trata del ministro de Gobierno, Jorge Moreno. Como los anteriores dirigentes peronistas que administraron la Cámara y como ex legisladores dejaron un tendal de familiares, Moreno no es la excepción aunque ni siquiera se ponga colorado cuando habla de movilidad laboral del personal que sobra en Diputados y Senadores a partir de la “visión estratégica y atinada” del Sr Gobernador Raúl Jalil, luego de tomar el mando en diciembre de 2019.

Jorge Moreno, ex diputado, ex senador, actual ministro de Gobierno, también tiene a casi toda la parentela viviendo del Estado. Por caso, Ezequiel Moreno, el hijo en planta permanente, Laura Moreno en planta permanente, Lila Silva cuñada en planta permanente, Facundo Moreno hijo en planta permanente, mas cuñados, yerno y nueras ocupan lugares en el Ejecutivo provincial. Carlos Moreno, ex director de personal en Diputado en planta también de la Cámara.

La realidad interpela al peronismo pero tanto tiempo en el poder hace que se pierda el sentido común, impunidad absoluta Tal vez muchas cosas pueden ser necesarias dentro de la reforma que impulsa Jalil pero ni siquiera se ponen colorados a la hora de argumentar. Podrían empezar por reconocer que son los autores de la vergüenza y que van a dar el ejemplo de mover primero a los parientes vagos que significan -y significaron por años- varios sueldos del Estado en una sola casa.