Herreros taficeños trabajan con material reciclado

Tafí Viejo cuenta con programas de capacitación en oficios y con un centro de reciclaje. En esta ocasión unieron ambos para un emprendimiento de herrería. La misma forma parte del proyecto “Inclusión Social con ingreso”. La municipalidad, informa que la cooperativa Alfa y Omega elabora diversos trabajos mediante la utilización de materiales recuperados CIAT.

“Revalorizamos elementos que serían vendidos como chatarras. En cambio, son utilizados para la creación de parrillas, porta macetas, cestos de residuos y braseros, entre otros objetos”. Explicó Carlos Herrera, integrante de la cooperativa. La municipalidad acerca los materiales recolectados de sus Puntos Verdes y los deja para que los aprendices pongan en juego su creatividad. “Usamos las manos y la mente, ya que hay que imaginarse que se puede armar con un pedazo de hierro que no lo compraste, lo encontraste”.

En tiempos donde el trabajo escasea, aprovechar las oportunidades gratuitas para capacitarse es una buena oportunidad para aprender y emprender. Sobre este emprendimiento en particular, Herrara contó su experiencia: “La herrería es un trabajo que viene de generación en generación en mi familia, siempre me gustó. No sólo trabajo en conjunto con este grupo, sino que también les enseño este rubro que aprendí de niño. Agradezco el apoyo brindado por el intendente Javier Noguera”.

CIAT

Los residuos recibidos en los Puntos Verdes de Tafí son trasladados al Centro de Interpretación Ambiental y Tecnológico. Allí son clasificados, tratados, revalorizados y luego comercializados. Otorgando productos limpios y perfectamente reutilizables a artesanos, comerciantes, o cualquier interesado. El servicio es gratuito y funciona las 24 horas, aunque se recomienda realizarlo durante la mañana y cuando tengan una cantidad importante de materiales para depositar.

Para colaborar con la emisión de materia prima para esta capacitación. Paralelamente a los trabajos de herrería, elaboran composteras y las instalan en los domicilios particulares, donde explican el funcionamiento de la separación de residuos. El reciclaje sirve para crear cosas nuevas y esta iniciativa es prueba de ello.