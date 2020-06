Luciana Salazar reveló cómo le contará a Matilda sobre su gestación

La vida íntima de Luciana Salazar, siempre ha sido motivo de debate en todos los programas de la farándula y también en redes sociales. Desde el nacimiento de su hija Matilda, su relación junto al economista Martín Redrado y sus operaciones estéticas, pasaron a un segundo plano, el procedimiento de gestación que utilizó para ser madre, se transformó en centro de la discusión. Hace algunas horas, la rubia reveló cómo le contará a su hija sobre el método de gestación por sustitución.

Las revelaciones de Salazar surgieron en su visita al programa de Telefé PH, ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, donde además compartió mesa junto a la bailarina y modelo Lola Latorre, el actor Coco Sily y el futbolista Brian Sarmiento. “Matilda que puedo decir”, dijo Luciana mientras se emocionaba al ver una foto de la niña. “Mi hija superó todas mis expectativas, ella es un ángel y se que parezco como toda madre que es subjetiva al hablar de su hijo, pero quiero ser totalmente objetiva. No lo digo solo yo, lo dice toda la gente que la conoce dice que tiene algo especial”.

Luli eligió tener su hija por el método de sustitución, en otras palabras, implantar sus óvulos en el vientre de otra mujer, así como el esperma del donante seleccionado. En otras oportunidades, ella confió que el tratamiento elegido para tener a su hija, tiene que ver con que padece trombofilia, una patología que implica riesgos en el embarazo. Luego de sus declaraciones, el público puso en tela de juicio la decisión de la rubia, y muchos arriesgaron a decir que uso la sustitución para “no arriunarse estéticamente”.

Durante la entrevista en Podemos Hablar, Luli Pop no se privó de hablar de su pequeña, “Fue tan tan deseada y esa mirada, esa dulzura que tiene que mucho más allá de su belleza, la gente habla de su belleza, pero no es su belleza, es lo que tiene adentro. Realmente está iluminada, y la verdad que a mi me sorprende todos los días, yo me la chapo a mi hija todos los días, no puedo, me la quiero comer, es una nena super inteligente con muchos sentimientos”.

Con respecto a la forma en que le contará a su hija cómo fue concebida, Luciana dijo que se lo va a decir totalmente natural, “Yo sé que ella lo va a aceptar muy bien porque es una nena muy inteligente”. Ante la insistencia de Andy por saber un poco más sobre esta cuestión, la modelo no dudó en responder, “No lo tengo pensado, porque tiene que ser tan natural y le voy a contar la verdad, que no tengo que estar maquinando a ver cómo se lo digo”.