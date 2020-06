Bryan Petaccio, el gaucho que revoluciona Tik Tok

A partir de que se decretó el aislamiento, millones de personas se volcaron aún más al entretenimiento por medio de redes sociales, es el caso de Tik Tok ,una red que permite subir videos con sonidos preeditados y diferentes efectos, e interactuar con otros usuarios. Están quienes decidieron ser consumidores en el mundo de internet, y quienes se animaron a publicar contenido personal; en este segundo grupo se encuentra Bryan Petaccio, un gaucho de Pergamino que publicó algunos videos en Tik Tok y en pocos días se transformó en furor.

Bryan contó que además de divertir a la gente, le gusta la idea de romper el estereotipo del gaucho que no hace nada y solo sabe andar a caballo. ” Es una linda y verdadera locura. Yo soy así, con mis amigos, con mi familia, con mis amigos de Pergamino, pero un día mi amiga Marina me dijo bajate Tik Tok y un día se me vino a la cabeza hacer un video en el campo y aquí estoy” dijo en Cortá por Lozano.

Con más de 200 mil seguidores, Bryan (30) no para de divertir a la comunidad tiktokera y se describe como un loco lindo, que siempre fue así, pero ahora es más concido. Con respecto sus seguidoras, confesó que después del éxito de los videos “fue una revolución” y hasta se animó a contar que no le alcanza el tiempo para responderle a todas.

Bryan Petaccio en Cortá por Lozano

El joven de Pergamino, saltó a la fama luego de subir un video bailando con una planta de maíz y ha sabido aprovechar al público que lo alienta a continuar publicando contenido. A pesar del éxito en la red social, Bryan aseguró que su pasión está en el campo y se muestra feliz con su boina y junto a su caballo. “Yo le digo a los jóvenes que se animen a trabajar en el campo y a apostar por el país”.