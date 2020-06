Día 94: Catamarca y su protección divina

Cada vez quedan menos dudas de que el hecho de que no haya casos positivos de COVID-19 en la provincia de Catamarca, es un milagro de la Virgen del Valle. Hace ya varias semanas se conoció que Formosa, la única provincia junto a Catamarca que no había registrado casos, dejó de formar parte de esta reducida lista.

Luego de diferentes transgresiones y violaciones de la cuarentena, no sólo por parte de la policía, el poder político y la sociedad en general. Sino también por aquellos más vulnerados, que ya no aguantan el hambre y no pueden seguir sin trabajar. Aquellos que necesitan llevar el pan a sus casas y asumen el riesgo de contraer cualquier virus con tal de que sus familias puedan comer.

Son innumerables los casos en los que, a lo largo de estos 94 días, los controles se han visto flexibilizados y filtrados. Obvio siempre y cuando se tengan los amigos o familiares correctos. De lo contrario, pueden encontrarse varados días en una ruta sin recibir respuesta alguna que les permita regresar a sus hogares, como pasa con Ernesto y Margarita.

Fueron incontables las ocasiones en las que, los intocables de siempre, rompieron la cuarentena. Policías, empleados municipales, familiares de políticos y funcionarios judiciales. Todos en algún momento rompieron la cuarentena, confiados y con la impunidad que caracteriza a cualquier persona que posea contactos en esta provincia.

Sea uno creyente o no, resulta prácticamente imposible explicar científica y políticamente el hecho de que Catamarca sea la única provincia de Argentina que no ha registrado ni un solo caso. Y es que hasta el Presidente no pudo contener su devoción cuando, mediante un video, anunció que no viajaría a la provincia.

Hasta cuándo tendremos esta protección

Sin embargo, resulta imposible preguntarse hasta cuándo seguiremos abusando de esta especie de suerte divina. Siendo que nuestro propio Gobernador analiza traer pacientes infectados, para no saturar el sistema de salud en provincias y hasta países vecinos. Como si el sistema de salud de los catamarqueños fuera el de un país primermundista.

Es importante no creernos inmunes al virus y seguir cumpliendo con las medidas de prevención y los cuidados necesarios, para mantener el tan preciado caso cero en nuestra provincia. Pero sobretodo, es importante que los poderosos dejen de buscar un rédito económico y político de algo tan desafortunado como lo es esta pandemia.

Por Juan Carlos Andrada