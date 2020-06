En Yerba Buena pasarán a desguace 633 motos que no retiraron del corralón municipal

La Municipalidad de Yerba Buena comenzará la compactación y desguace de motos que fueron secuestradas en distintos procedimientos. Infoman que los titulares de los vehículos no los retiraron del corralón municipal. En total son 633 motos que van a pasar a desguace. El secretario de Gobierno de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, señaló que el municipio va a dar cumplimiento a la ordenanza 2231 sancionada por el Concejo Deliberante. Esta faculta al Departamento Ejecutivo Municipal al desguace de los vehículos retenidos.

La ordenanza alcanza a los propietarios que no realicen los trámites para recuperar los vehículos en el corralón municipal, que no hayan reclamado en los últimos 90 días. “Tenemos motos que llevan 10 o 15 años en el galpón. Vamos a comenzar el desguace porque los depósitos están abarrotados. Hay motos que hace 10 años no retiran, no tiene sentido seguir conservando”, señaló Macchiarola. A partir del 1 de julio comenzaría el desguace.

“Les pedimos a los tucumanos que tengan su moto retenida en el corralón municipal que se acerquen, que hagan los trámites para recuperar sus vehículos”, sostuvo el funcionario municipal. El secretario de Gobierno especificó: “Hay motos de todas las jurisdicciones, hay motos que no tienen ningún papel, y el dueño no tiene como comprobar que es el propietario”. Existen casos que no retiran las motos porque la multa es más cara que el vehículo, y por eso nunca retiran esas motos, que la mayoría son de cilindrada baja.

El funcionario municipal remarcó que ahora llegó el momento de liberar ese espacio porque se lo necesita. Desde el municipio confirman que todos los vehículos que pasen a desguace tendrán el certificado de disposición final. Recordaron además que la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante habilita a la Municipalidad de Yerba Buena a disponer de los vehículos que se encuentren en buen estado, para afectarlos al servicio municipal.

Controles y concientización

A partir de la promulgación de la polémica ley del oficialismo, se intensificaron los controles en Tucumán. Esta ley busca combatir el motoarrebato y ya se programan las primeras acciones para concientizar y controlar a los transeúntes. El Subsecretario de Seguridad José Ardiles informó al respecto: “Con el ministro Claudio Maley estamos trabajando en todo lo que representa la estrategia para llevar adelante el cumplimiento de esta ley anti motochorro“. Además, avanzan en la reglamentación que es fundamental para aplicarla.