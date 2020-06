Funcionario que va y viene de Tucumán todos los días pone en riesgo el Caso Cero de Catamarca

Para seguir cuidando el Caso Cero, es un problema para los pueblos limítrofes del Este catamarqueño lo relacionado con el funcionamiento de los hospitales y las escuelas. Es que la mayoría del personal sanitario y docentes son tucumanos y santiagueños. Por ejemplo el Director del Hospital de Los Altos, Ponce de León, y su esposa médica, van y vienen todos los días de la vecina provincia de Tucumán.



Los puestos camineros tiene filtraciones y los COE manejan distintos criterios de acuerdo a la cara del cliente, incluso hay que decir que desafortunadamente el permiso o no de circular se ha politizado o dependen de la amistad con el intendente. De aquí que nadie se explique cómo es que “fulano” pudo pasar y “mengano” no, cuando se supone que la normativa es válida para todos los ciudadanos, como sea, las excepciones por amistad o política hacen mucho ruido.



En cuanto a Los Altos, habría que separar la cuestión salud para diferenciarla de la educación aunque en el fondo el problema es el mismo. La diferencia estaría puesta en que aun las clases no comenzaron pero al momento de volver a la escuela, se igualará a la preocupación sanitaria: el personal que desempeña funciones proviene de Tucumán y Santiago del Estero, provincias complicadas con casos de coronavirus.



Catamarca aún mantiene el “Cero” por eso la preocupación de las comunidades debido a que las autoridades no han podido avanzar inteligentemente en un acuerdo interprovincial en los límites con Salta, Santiago, Córdoba, La Rioja y Tucumán. El hecho de no tener los test para poder descartar CV-19 en las fronteras provinciales (y no viajar a la capital de Catamarca para el testeo) complica los servicios y altera a las sociedades. Muy lerdas y enredadas las gestiones oficiales.



Si el personal de salud se mueve permanentemente entre una provincia con casos de CV-19 y la nuestra que mantiene el Cero, qué problema puede haber que funcionarios municipales también hagan lo mismo. El Dr Ponce de León va y viene con su esposa médica de apellido Bravo todos los días de La Cocha. Encima, si no fuera por la reacción de la gente, hasta boliche le meten el fin de semana. Falta que inviten a los “paperos” y el COE ya tendría la fila llena para cantar ¡bingo!

Juan Carlos Andrada