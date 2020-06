¡No aguantó! Un audio revela el enojo de una finalista de Bake Off

Continúa la polémica en el reality show Bake Off, que comenzó siendo un simpático concurso de pastelería pero, aparentemente su final será recordado por las denuncias de los fanáticos. Ahora, un audio de Agustina, finalista de la competencia, desnudó las comunicaciones que habrían tenido junto a Damián y Samanta. “Todo lo que salió de Sami hace que el programa parezca todo una mentira” comenzó diciendo Agustina Guz.

Como publicaba ElAconquija.com , la semana pasada surgieron versiones de un posible fraude que beneficiaría a Samanta Casais, una de las finalistas de la competencia. La polémica nació luego de que se filtraran fotos y videos que revelarían que Casais no es pastelera amateur y sí profesional, algo que no estaba permitido en las reglas del show conducido por Paula Chaves.

Emo Sido enga niado — Damián Bake Off (@DamianPier) June 19, 2020

En el nuevo audio, Agustina Guz relata que recientemente Samanta habló con ella y con Damián Basile, “Nos hizo una videollamada diciéndonos que ella en Café San Juan solo sacaba entradas, que no era pastelera, llorando haciéndose la no se que. Y yo, pobre la está pasando re mal… y a la tarde me llega que tuvo su propia pastelería” .

Agustina descargó contra la producción de Bake Off

“ Los de Turner la seleccionan y se quieren salvar todos. Y entonces todos eran profesionales, arruinemos a todo el mundo, para que no caiga ella sola. A mí me saltaron a bardear con que supuestamente era profesional, con un CV que armaron. Yo hice un curso en 2010, y lo dije en la producción, que no tiene un título oficial, se lo dije a la producción. Me bardearon en Twitter y lo contesté, ahora está todo el mundo bancándome. Es como revoleemos mie… para todo el mundo por un quilombo de canales. Se están metiendo con nosotros cuando no tenemos nada que ver” sentenció la finalista.