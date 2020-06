Un municipio catamarqueño está acéfalo: todos los funcionarios viven en Santiago

La pandemia puso sobre relieve muchas cosas que naturalizamos o veíamos bien. En Tapso Catamarca, por ejemplo, si la policía fuera estricta con relación a no permitir la circulación interprovincial, el municipio quedaría acéfalo porque todos los funcionarios viven del lado de Santiago del Estero, incluido el Sr Intendente y su Sra esposa. Aquí hay varias situaciones políticas, económicas y sanitarias para analizar.

Para ubicarnos geográficamente, está Tapso Catamarca y cruzando las vías ya estamos en Tapso Santiago del Estero. Los funcionarios de Catamarca viven en Santiago dejando acéfalo el municipio catamarqueño mientras se mueven impunemente o transitan sin inconveniente a diferencia de la gente común que no puede comprar mercadería o a ver los familiares, lo que les implica una serie de peripecias y angustias. Pregunta de rigor: ¿Acaso los funcionarios son inmunes al virus?

Efectivamente el intendente Mario Sosa y su esposa y María Caro, viven para el lado de Santiago. Ella es la secretaria privada, paga los sueldos y dirige los actos de su marido, pero además es maestra y directora, es decir una suerte de mujer orquesta o la segunda al mando (algunos dicen que la primera). Hablando de todo un poco, hay que decir que los empleados municipales de Tapso Catamarca ganan alrededor de 13 mil pesos mensuales. Una vergüenza!

Los otros

Pero volviendo a la municipalidad catamarqueña con funcionarios que viven en Santiago, mencionamos que Antonio Valdez de Obras Públicas y el capataz Caro (familiar de la esposa del Intendente) también viven en territorio santiagueño, lo mismo que el vice intendente Pedro Dante Villalba, que tampoco reside en Tapso Catamarca. Igual que Quiroga la Jefa de Personal, Cejas de Deportes, Valdez de Cultura, las Planilleras Miranda y Gómez, hasta Soria (encargado Hostería)

Hay días que la comuna permanece acéfala porque no hay ninguna autoridad política, solo la policial. No queda un solo funcionario del lado de Tapso Catamarca cuidando a los catamarqueños. Todo el gabinete de Soria santiagueñizado y no dejan de repetir que es “hermosa” nuestra tierra y que tienen el corazón en Catamarca pero lo cierto es que no viven aquí mientras hacen sus terribles casas o mansiones del lado santiagueño.