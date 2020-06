El Gobernador tira el “bolazo” aprovechando el aburrimiento de la cuarentena

Siguiendo la línea del Gobernador Raúl Jalil, queríamos enfermos de CV-19 para “ayudar” y ser “solidarios” pero ayer tuvimos un caso y lo echamos, el camionero infectado que venía de San Juan, pasó por Catamarca y fue obligado con la fuerza policial a seguir rumbo a Salta. Jalil dice una cosas pero la realidad es otra o muy distinta. Hay una tremenda contradicción interna en el Gobierno que se traduce en caída de la popularidad del Primer mandatario catamarqueño.

No creemos que sea posible separar la política o mejor dicho la especulación política del CV-19. El Gobierno asegura que la oposición politiza el coronavirus y que no le importa la gente pero el oficialismo difícilmente pueda sacarse ese lazo por más que utilice el dedo acusador de la prensa con pauta oficial. Pensando políticamente a futuro: si el Monovalente “Dr Malbrán” no se utiliza con casos de CV-19 ¿cómo justificar ante la gente 900 millones de pesos enviados por Nación?

En efecto, en la medida que el Hospital Monovalente (remodelación de un sector del CIIC) no tenga casos de coronavirus con el tiempo esa inversión devendrá en cuestionable pues con ese dinero se podría haber construido al menos dos “San Juan Bautista” (hospital central de Catamarca). Si en este momento la opinión pública no está acompañando el Caso Cero, se entiende la preocupación oficial a mediano plazo (elecciones del próximo año).

Caso Cero

El Caso Cero es “volátil” y difícil de capitalizar desde el punto de vista político-electoral. Es que tampoco lo está capitalizando Jalil sino que todo (incluido eso) lo está capitalizando la ex gobernadora y actual diputada nacional Lucía Corpacci. Raúl sabe con números en la mano que hoy pierde las elecciones de medio término, que no puede solo por lo que lo más problema es que “ella” encabece como senadora nacional y el corpaccismo reclame espacios en la lista para abajo.

Mientras tanto, Raúl ya le encontró la veta a la pandemia. Tira la frase y no piensa. Sabía del camionero echado a patadas y lanzó ese “bolazo” especulando con que es inútil explicarle en detalle a la sociedad y hacerla larga, que la gente con la cuarentena y el distanciamiento se entretiene con estas “gansadas” pero la verdad es que la realidad es otra y que los dichos del Primer mandatario, si bien sirven para ganar tiempo, tienen un altísimo costo político.