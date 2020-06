Jimena Barón y una nueva versión de “La cobra” junto a Daniel Osvaldo

Desde el comienzo de la cuarentena, Jimena Barón convive junto a su hijo Morrison y su ex pareja, Daniel Osvaldo, situación que causa revuelo en las redes sociales ante cada publicación. Si bien la cantante niega una reconciliación con el futbolista y ventila cada una de sus vivencias juntos, se muestra cada vez más cerca.

En sus últimas publicaciones Barón se mostró con un body rojo, y se encargó de aclarar que no piensa seducir a su ex, “Si, como verán me puse el body, me lo puse con joggins, que es como que te baja un poco, entonces vos decis.. hola che, cenamos y pasa”. Lo cierto es que sus siguientes publicaciones causaron revuelo por la versión del tema “La cobra“, uno de los éxitos de Jimena, donde puede verse a Daniel cantándolo, pero con una letra distinta.

“Soy la cobra que se cobra y luego te hace ñoquis, bebé” canta Osvaldo, mientras Jimena amasaba frente a la cámara de su celular. Aunque ambos niegan un acercamiento, resulta evidente que los mediáticos tendrían una relación más íntima, luego de varios años de separación. A pesar de esto, sus fanáticos se mostraron decepcionados, luego de que Jimena compusiera temas autobiográficos, como La Tonta o La Cobra, los cuales reflejaban la “superación” de la actriz, con respecto a su ex, Daniel Osvaldo.

El pasado 12 de junio, ElAconquija.com publicaba la razón por la que Jimena había vuelto a vivir con su ex. Ella explicó debía realizarse unos estudios luego de haberse lastimado un hombro entrenando. Fueron solo unos días. Sin embargo, Jimena Barón aprovechó la ocasión para concientizar sobre el cáncer de mama y seguir yendo al médico, aún en cuarentena, en la actualidad Barón continúa viviendo en la casa de su ex.