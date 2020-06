Luego de 4 años de ausencia ¿Regresa Gran Hermano?

Jorge Rial hizo mención del reality en las últimas jornadas y automáticamente, los fanáticos de GH hicieron sentir su voz en las redes sociales. Poco después de la aclamación por el regreso del progama, Rial se pronunció al respecto y hasta se reunió con los integrantes de las últimas ediciones, entre ellos, Mariano Peluffo. “¿De verdad quieren que vuelva?” lanzó el conductor de Intrusos.

El éxito de Bake Off el Gran pastelero, y una fuerte campaña de fans en la red social del pajarito, aportaron para que por estas horas, se esté evaluando la posibilidad del regreso de GH tras cuatro años de ausencia. Rial publicó una serie de tuits que dejan la puerta abierta a lo que podría ser una nueva edición del reality. Las respuestas a los tuits de Jorge no tardaron en llegar, “Georgi!!!! Que tul tanto tiempo? Yo ya estoy dentro de la casa desde hace 3 meses pero no se a quién nominar. ¿Puedo nominarme encima? ¿Veo que el twiter estalló. Qué hacemos con eso? Digamé!” escribió el productor televisivo Marcos Gorban-

El GH pandemia. Ya lo tengo en la cabeza. Arranca 14 días antes de meterlos en la casa. https://t.co/vAjFwtjTqw — JORGE RIAL (@rialjorge) June 22, 2020

Hasta el momento, no se conocen avances oficiales con respecto al tema, aunque circula que hubo una reunión por Zoom entre Rial, Gorban y Peluffo. Desde el inicio de la campaña en redes por la vuelta del Gran Hermano, son varios los interesados. Mariano Peluffo, fiel integrante del equipo de conductores del Debate, mostró su expresión de deseo “Estoy más firme que la casa el tercer chanchito”, comentó.

Oime @MGorban andas por ahí???? Piden la vuelta de GH… https://t.co/HuWMnWmz9b — JORGE RIAL (@rialjorge) June 22, 2020

La última emisión del Big Brother argentino, se realizó en el año 2016 y fue la novena temporada del reality, donde un grupo de participantes son encerrados en una lujosa casa y filmados las 24 horas del día. Su historia en Argentina comenzó en el año 2001, y fue un ciclo muy cuestionado por la elección de sus participantes, y por el contenido que se mostraba al público, por lo general relacionado con las carencias y problemas de sus participantes.