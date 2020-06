Una denuncia contra Rocío Marengo ventiló la interna en la familia Fort

La ex mujer del empresario Eduardo Fort, Karina Antoniali, denunció a Rocío Marengo por violar la cuarentena y desnudó la interna familiar que arrastran desde hace varios años. “Eduardo puede estar con quien quiera y no es contra Rocío. El tema es que Eduardo no tomó conciencia que estamos en el pico de la pandemia y pidieron que no se festeje el día del padre y eso fue un festejo”, contó la abogada de Karina en Intrusos.

Todo comenzó por una historia de instagram, en donde se puede ver a Eduardo y Rocío juntos en el día del padre, situación que enojó mucho a la ex de Fort, y que la llevó realizar una denuncia. “Rocío no está viviendo con él y si se mudó el sábado debería haber hecho una cuarentena. El tema son mis hijos. Él puede hacer lo que quiera de su vida. Me extraña de él, que es tan cuidadoso y después se expone”, agregó Elva Marcovecchio, representante legal de Antoniale.

Inmediatamente, Marengo salió a responder asegurando que no rompió ninguna cuarentena, y detallando que decidio retirarse del programa de Guido Kaczka en El Trece, para cuidar al novio y sus hijos. “Con todo el dolor del alma me bajé porque en el programa de Guido cumplían a rajatabla con los cuidados, realmente me sentía muy contenida, pero bueno, no tenía ganas de estar exponiendo a mi novio” contó en el programa Esto no es Hollywood, conducido por Fernanda Iglesias en Radio del Plata.

Eduardo Fort

Por su parte, el hermano de Ricardo Fort también salió a escena y defendió a su novia, “Mi ex es la primera en romper la cuarentena, tuvo gente pintando la casa, carpinteros, todo. Tengo un audio probando que ella sale a trabajar cuando no es esencialNo entiendo la preocupación ahora. Este es un tema de celos, que la ve a Rocío en mi casa” le contó a Rial.

Rocío y Eduardo son pareja hace varios años, aunque al principio decidieron no exponerse, hasta tanto sintieran que la relación estaba consolidada. Marengo cntó que este año había decidido darle prioridad al noviazgo, luego de estar trabajando en Colombia y Chile, situación que aportó para que ambos compartieran más tiempo en familia.