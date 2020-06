72% de los pacientes con coronavirus ya se recuperaron

En Tucumán hay 59 casos confirmados de coronavirus positivo desde que comenzó el brote el 18 de marzo. No obstante solo 11 se encuentran activos e internados, 5 fallecieron y los 43 restantes se recuperaron sin mayores inconvenientes. Representa que el 72,88% de los pacientes ya recibió el alta médica, inclusive algunos aportaron al Banco de Plasma de la provincia. Por otro lado, se realizaron 6988 testeos, 6914 casos fueron descartados y 15 están pendientes.

Entre los contagiados de Covid-19, la mayoría se concentra en el Gran San Miguel, con 30 casos y en segundo lugar Yerba Buena, con 11. Luego números ínfimos en Tafí Viejo (4), Cruz Alta (4), Burruyacú (4). Y tan solo uno en las localidades de Famaillá, La Cocha, Lules, Monteros, Río Chico y Trancas. Quienes aún tienen la enfermedad activa están debidamente aislados en hospitales, más por asegurar el distanciamiento que por complicaciones graves de salud.

Fase de contención

“La provincia de Tucumán continúa en fase de contención. El impacto fue de baja magnitud hasta la fecha. La mayoría de los casos de coronavirus, fueron importados (82.1%). A la fecha no se pudo corroborar transmisión comunitaria, a partir de la consulta espontánea, ni mediante la intensificación de la Vigilancia Epidemiológica en diversos grupos de población que se estudiaron”, informó el Ministerio de Salud.

Fase de contención significa que están evaluando los indicadores del comportamiento de la epidemia, lo que representa un fuerte desafío debido a las flexibilizaciones. Hasta el momento no hay registro de contagio viral comunitario, lo que no es motivo para relajarse, de no mantener los estrictos cuidados la situación podría desbordar. Continúan promoviendo la cuarentena poblacional, la reducción del arribo de pasajeros, la vigilancia en fronteras y el seguimiento activo de los casos y sus contactos. Estas acciones permiten que la provincia se encuentre relativamente segura, porque se adelantan a los hechos en vez de esperarlos.

Movimiento migratorio