Actualmente el país está viviendo una difícil situación económica. Esto no solo es provocado por la pandemia del coronavirus, sino también la complicada negociación de la deuda externa con los acreedores privados. A pesar de esto, especialistas aseguran que Argentina se mantiene como mercado emergente. Igualmente, afirmaron que esto puede cambiar si continúan las dificultades de acceso al crédito.

NA aclaró que los datos salieron de un informe del Morgan Stanley Capital International (MSCI). La calificadora reconoció que “la volatilidad aumentó dramáticamente debido a la pandemia de COVID-19”. Igualmente, señaló los casos de Argentina y Turquía por haber sufrido en los últimos 12 meses “un deterioro sustancial en la accesibilidad del mercado que podría conducir a su exclusión del índice”.

Si bien no hace una mención específica a cuáles son los factores que configuraron ese “deterioro sustancial”, las restricciones en el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) primero hasta US$ 10.000 mensuales por personal y luego hasta US$ 200, surgen como los elementos más destacados. Posteriormente, se sumaron el recargo de 30% del impuesto PAIS. También, la extensión del “parking” para las operaciones de contado con liquidación.

En el comunicado en el que informó sobre el mantenimiento de la condición de mercado emergente para la Argentina, MSCI también subrayó que continuará consultando con los participantes del mercado sobre su clasificación. Esto debido a que “los inversores institucionales internacionales continúan sujetos a estrictos controles de capital. Los mismos se implementaron en septiembre de 2019. Esto hace que les sea imposible acceder al mercado de renta variable nacional”.

La opinión del director del MSCI

El director global de Equity Research del MSCI, Dimitris Melas, puntualizó que, salvo las excepciones de Argentina y Turquía, en medio de las complicaciones de la pandemia “los mercados de renta variable mundial se mantuvieron accesibles y continuaron funcionando bien, permitiendo a los emisores recaudar capital y a los inversores gestionar riesgo durante la crisis”.