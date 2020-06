Garantizan la atención odontológica de urgencia en la provincia

El Sistema Provincial de Salud en Tucumán trabajó de manera exhaustiva y coordinada durante el contexto de emergencia sanitaria provocado por el covid – 19. Es el caso de la atención odontológica, quien brinda sus servicios en distintos nivel de atención durante la pandemia. Para poder seguir adelante con esto, los odontólogos tuvieron que adaptarse a una serie de medidas que le permitan efectuar su trabajo de forma segura. En ese sentido, el Ministerio de Salud, garantiza la atención odontológica de urgencia para toda la población. Además, informó que trabajan para ampliar el alcance de la misma.

La jefa de la División Odontología del Programa Integrado de Salud (PRIS), Susana Blunda, explicó que el área de odontología del Siprosa atiende y resuelve numerosos casos de urgencias. “Todas aquellas patologías que requieran atención de emergencia en odontología deben resolverse inmediatamente, sea con una extracción dentaria o con una apertura para un futuro tratamiento de conducto- que obviamente luego hay que terminarlo- o el caso de un traumatismo o una hemorragia”, afirmó la profesional.

En ese sentido, señaló que la atención de urgencia contempla a todos los casos que implique una situación de riesgo para el paciente. El área odontológica del siprosa cuenta con tres niveles asistenciales abocados a esta tarea: “Todos ellos cuentan con los insumos que se necesitan para eso y lo que no se pueda resolver en un lugar puntual recibirá la correspondiente derivación tanto en el interior como en la capital provincial”, detalló la profesional odontológica.

Medidas de bioseguridad en la atención

Para desarrollar de forma segura la atención, los profesionales odontológicos tuvieron que adoptar una serie de medidas de bioseguridad. Sin embargo, Blunda resaltó que en su área se aplican estas normas de seguridad e higiene desde mucho antes de la aparición del covid – 19. “Siempre trabajamos de tal forma para la prevención de otras patologías como el HIV, la hepatitis b y otras enfermedades de tipo respiratorias. Por eso lo que aplicamos ante el COVID-19 es simplemente un refuerzo a lo que se conocía en bioseguridad en odontología”, explicó.

La profesional indicó que no existe una sola forma de llevar adelante el cuidado de la atención odontológica. Sostuvo que existen diferencias entre los lugares que cuentan con transmisión comunitaria y donde no la hay. “Si bien las recomendaciones son parecidas en nuestra situación epidemiológica provincial de no circulación, a las que se aplican en lugares donde sí hay virus circulante, prevalece el criterio clínico para optimizar los recursos”, sentenció Blunda.