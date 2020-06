INDEC: hubo una caída en el PBI y aumentó el desempleo

En la jornada de este martes, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio su primer informe trimestral del año 2020. En este período, el Producto Bruto Interno (PBI) tuvo un retroceso del 5,4%. A su vez, la tasa de desempleo en el país subió un 10,4% en relación con el mismo lapso del 2019. Por su parte, la economía marcó una caída del 2,1% por la falta de inversiones privadas.

Respecto al último trimestre de 2019, el nivel de actividad de la economía se contrajo 4,8%, precisó el INDEC. La caída del PBI del primer trimestre del corriente año se registró antes de que comenzara a pleno el aislamiento sanitario preventivo obligatorio (ASPO) dispuesto por el gobierno nacional el 20 de marzo pasado. La economía marcó un retroceso de 2,1%, esencialmente por la paralización de la obra pública y la falta de inversiones privadas.

Además, la economía argentina arrastraba dos años sucesivos de caídas, de 2,1% en 2019 y de 2,6% en 2018. En medio de esta baja en la actividad económica de la nación, el índice de sub ocupación demandante ascendió. Esto al término del primer trimestre del 2020 al 8,2% contra el 8,4% de igual período del año pasado. También del 9,5% del trimestre octubre-diciembre de 2019.

Por su parte, la sub ocupación no demandante, que refleja a quienes trabajan hasta 35 horas semanales y no buscan incrementar esa carga, se mantuvo casi sin cambios. El INDEC informó también que la Formación Bruta de Capital Fijo, según estimaciones preliminares, experimentó en el primer trimestre de 2020 una disminución de 18,3%. Esto respecto del mismo período de 2019.

El INDEC aclaró que en cuanto a la variación en el nivel de actividad económica según los distintos rubros, en el primer trimestre del corriente año solo eludieron la tendencia declinante explotación de minas y canteras, que subió 0,3%; distribución de electricidad, gas y agua, con un avance interanual de 3,8%; enseñanza, con una mejora de 1,2%, y la Administración Pública, con un incremento de 0,2%.