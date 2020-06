Internado, Chiche Gelblung espera el resultado del hisopado por coronavirus

Samuel Chiche Gelblung se encuentra internado en el Sanitorio Los Arcos, donde ingresó en la mañana de este miércoles, con un cuadro de fiebre alta. El periodista de 76 años, fue internado directamente en terapia intensiva y se encuentra muy delicado, a la espera del resultado del hisopado de coronavirus. Actualmente trabaja como conductor en el canal Crónica TV, tiene un programa en Radio Colonia AM 550 y tres veces por semana participa de “Polémica en el bar”.

En las próximas horas se conocerá el resultado del estudio de coronavirus del periodista, aunque a modo de prevención, todos los integrantes de Crónica HD fueron enviados a aislarse y el canal emitió programación de emergencia. Si ben Gelblung también participa de Polémica en el bar, sus compañeros no estarían en peligro, debido a la rotación de personal de América. La última aparición del periodista en el programa conducido por Mariano Iúdica, fue hace una semana.

Al comienzo de Polémica, Mariano se refirió al avance de la pandemia y al estado de salud de Chiche. Aseguró que su familia le confió que el resultado del hisopado de Gelblung fue negativo, “Estamos viviendo las horas de una vuelta a atrás y estamos viviendo horas complicadas de entender porque la verdad nosotros somos los primeros sorprendidos de esto por la información que tenemos. Hasta ayer, Chiche Gelblung hizo su programa de radio, hasta ayer habló con alguno de nosotros”.

Con el correr de las horas, gerentes del canal Crónica, informaron que el diagnóstico del periodista es de un cuadro de sepsis y neumonía. A su vez, descartaron los rumores de que Chiche había sufrido un accidente cerebrovacular o un infarto. La familia del conductor de televisión no brindó demasiados detalles, su hija, Maggie Gelblung dijo que ningún familiar puede permanecer en el hospital y que se encuentran a la espera de los resultados de diferentes estudios médicos.

Hacia el mes de mayo, ElAconquija.com publicaba sobre la reflexión que había hecho el periodista en Polémica en el bar, luego de las polémicas declaraciones de Catherine Fulop, sobre los campos de concentración y la comunidad judía, a la cual él pertenece. “Esto es producto de la ignorancia, básicamente producto de la ignorancia. Me enojé porque hay una banalización. A mí me da bronca que un tipo como Longobardi no haya reaccionado, creo que reaccionó después del corte, pero no puede escuchar eso y decir ‘¿cómo anda tu familia?’, porque es la mayor ofensa que se pueda hacer a los judíos, cagarse en el Holocausto, es insoportable, es insoportable”.