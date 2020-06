Pachu Peña espera los resultados y sus fanáticos aseguran que tiene Covid-19

Luego de conocerse que 15 personas se contagiaron de coronavirus en el programa de Telefé, El precio justo, Pachu Peña espera los resultados del hisopado. Sin embargo sus fanáticos dan por hecho que el humorista contrajo la enfermedad y lo convirtieron en tendencia de Twitter. Entre memes y comentarios, piden por la salud de José María, “Argentina llora”, tuitean sus fans.

Hace algunas horas se conocieron los nuevos casos de famosos que tienen coronavirus, entre ellos se encuentran Belén Francese y Miguel Cherutti, quienes están aislados después de visitar el programa conducido por Lizi Tagliani, y de saberse que la conductora y otros integrantes del staff dieron positivo. Otros de los visitantes del show de entretenimiento dieron negativo, entre ellos Melina Pitra, Santiago Maratea, Lizardo Ponze, Diego Moranzoni, y Magui Bravi.

Por su parte, Pachu Peña se mostró sorprendido al saber que dicen que tiene Covid, “Estoy asombrado porque dicen que soy positivo. Me hicieron el hisopado ayer, martes, y me dijeron que el resultado tarda 48 horas. Pero esta mañana empezó a circular que soy positivo, entonces llamé a Telefe y me dicen que no tienen el resultado, y que va a estar para mañana”. Además, agregó que se encuentra en buen estado de salud, y que no ha tenido ningún síntoma, “Estoy aislado desde hace 12 días”.

A pesar de la información oficial, los usuarios de la red social del pajarito, no tardaron en crear memes referidos al actor y en minutos se transformaron en tendencia. “El peor día de mi vida”, “Niños apaguen el televisor, tengo muy malas noticias sobre Pachu Peña”, “Hoy a las 21 aplausazo y cadena de oración para que Pachu Peña, la persona con la mejor SONRISA DE OJOS del país, se ponga bien muy pronto”, expresan algunos tuits.

Como que Pachu Peña tiene coronavirus la concha de la lora es el peor día de mi vida pic.twitter.com/vxb0vv5vrh — Joa (@Joakkkken) June 24, 2020

ElAconquija.com informaba este miércoles, detalles acerca del estado de salud de la modelo Belén Francese y del humorista Miguel Cherutti. “Por momentos me dolía muchísimo la cabeza. Era un dolor horrible, pero pensé que era migraña. Ahora entiendo que era uno de los síntomas. Todavía estoy en shock” contó Francese a TN, agregando que se encuentra monitoreada por un médico que puso a disposición Telefé. En las próximas horas informarán el resultado de los hizopados realizados a otros famosos, que también participaron del programa de Tagliani, el pasado 12 de junio.

#URGENTE Hasta ahora los infectados por Coronavirus del programa de TV "El Precio Justo" son su conductora Lizy Tagliani, y su asistente Floppy, el productor y humorista Miguel Ángel Cherutti, el actor Pachu Peña y la modelo Belén Francese. pic.twitter.com/6NQPgkitZf — Gus El Justiciero (@GusElChacal) June 24, 2020