Pamela David se quebró al contar que la novia de su hermano fallecido está embarazada

Pamela David está pasando por un difícil momento luego de la pérdida de su hermano menor, Franco, (22) quien se quitó la vida hace nueve días. En su programa por instagram Pam Live, contó que Yamila, la novia de su hermano está embarazada. “No tengo derecho a no estar agradecida también, porque…voy a ser tía, voy a ser tía. Nos enteramos después, lamentablemente él no llegó a saberlo, pero su novia Yamila nos va a dar un bebé”.

“Les juro que estoy inmensamente feliz, a pesar del dolor porsupuesto. Están las dos cosas a la vez” confió haciendo referencia al triste momento que transita. El pasado 14 de junio, un llamado alertó a la policía, que se dirigió a la casa de Franco David, golpearon la puerta de su habitación, en su casa ubicada en el barrio de Jorge Newery en Santiago del Estero y confirmaron su muerte.

En su video, Pamela entrevistó a Licenciado en psicología Marcelo Plotnik, con el que dialogó acerca de los problemas de adicción y contó que ayudó mucho a su hermano, quien recorrió varios de los hogares de rehabilitación que eran atendidos por Plotnik. La conductora se refirió a las drogas como uno de los problemas más comunes, “más de lo que uno se imaginaría o más de lo que uno quisiera”.

Plotnik expresó que la humanidad está atrás del uso y consumo de sustancias de toda la vida. Una de las primeras búsquedas es el placer, encontrar aquello que resulta placentero. “Esta búsqueda, donde la persona siente que algo le falta, que su estado no se completa, no es suficiente. Me pongo a hablar de esto para dirigirme una parte de nuestra anatomía” comenzó explicando.

Cuarentena y consumo problemático

Más tarde el psicólogo hizo referencia a la conciencia, para hablar de lo que sucede durante la cuarentena, “donde el dolor, la tristeza, la felicidad y todos nuestros sentimientos nos traen a todo esto que estamos viviendo, esto tan particular donde el mundo está viviendo un cambio, donde hay millones de enfermos, de muchos muertos y lo único que estamos encontrando es el aislamiento social, un momento muy complicado para todo este tema del consumo, de gente que tiene realmente dificultad”.

Hacia el final de la charla, el profesional se dirigió a quienes vieron el video, “Tienen que entender que no esta solo. Para aquel que es familiar, amigo, esposo, lo que sea, es sumamente importante saber que no esta solo. Que no le pasa solamente a uno, la conciencia es infinita, el desarrollo que nosotros le podemos dar es muchísimo más de lo que tenemos. Y que la verdad se puede cambiar no importa la edad, a los 90 también se puede cambiar. El vuelco en la vida lo podemos dar en cualquier momento”.