Tras su paso por el programa de Lizi, Belén Francese dio positivo de coronavirus

Lamentablemente Faby y yo. Estamos con COVID, estoy en shock , con un poco de miedo a nadie le gusta enfermarse, menos de algo q no conoce, angustia y una mezcla de sentimientos pero más q nada con miedo por mi mamá porque la vi el viernes 12. Recen por ella, Los quiero mucho, Gracias a todos por estar pendientes. ❤️💪cuídense Mucho♥️