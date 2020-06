Una familia de varados pasó la noche a la intemperie en una ruta de Catamarca

El Aconquija da a conocer más casos de ciudadanos varados en la ruta por el Coronavirus. De acuerdo la información que accedió este diario, una familia (dos mayores y 4 niños) pasaron 2 noches a la intemperie en la ruta y ahora se encuentran refugiadas en una suerte de casilla o galpón prestado entre Quirós y San Antonio. Las autoridades no llegan nunca con el hisopado para descartar CV-19 y poder terminar así con el martirio. Van a rumbo a Tapso, Catamarca.

La familia venía desde Buenos Aires en un camión con todas sus pertenencias porque tienen familiares en Tapso, Catamarca. Al encontrarse con los controles comenzaron las peripecias y los problemas debido a que las actuaciones oficiales devienen en falta de respuestas atento a que no solo ni siquiera les tomaron la temperatura sino que, al no dejarlos bajar las cosas del camión, terminaron durmiendo bajo un árbol durante dos días.

El fletero tampoco podía quedarse a esperar que les permitan el paso para descargar así que se fue dejando a la familia con sus cosas en plena ruta. Una mujer de la zona que pasaba por el lugar se compadeció a los niños y les prestó una casilla en una propiedad que tiene en la zona para que puedan refugiarse. Los intendentes de Tapso, Mario Sosa, y de Recreo, Luis Polti, enviaron comida para ayudar a los varados pero como sabemos esa no es la solución.

La niña junto a su hermanito.

Ella es de apellido Collantes y él de apellido Barrionuevo con niños de 13, 10, 6 y 3 años. Algunos lugareños se organizaron para no dejarlos entrar, hicieron manifestaciones en la ruta e incluso hostigaron a la familia por Facebook acusándolos de tener el virus pero no solo que no tienen ningún síntoma sino que tampoco se les hizo el test para descartar la enfermedad que inquieta y pone ansiosa a la sociedad. La solución es el testeo pero no llega por inoperancia y desidia.

Familiares

La mujer varada es hija de una Señora que vive en un paraje de Tapso. El CV-19 divide incluso a los lugareños que opinan distintos dentro de una misma familia. Algunos son radicales y absolutos y no quieren a nadie de “afuera”, y otros piden ponerse la mano en el corazón y pensar que hay niños, un poco de humanidad. Con la pandemia saltó lo mejor y lo peor de los seres humanos, característica que es autoevidente, tanto en el ámbito oficial como en el vecindario del barrio.