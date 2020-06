5 consejos para esta nueva fase de la cuarentena

Las flexibilizaciones al aislamiento social en Tucumán, suponen alivio y angustia. Por un lado, percibimos la “vuelta a la normalidad”, abren bares, negocios, nos reencontramos con seres queridos. Por otro, hay más probabilidades de contagio por coronavirus, la pandemia no ha terminado y no hay buenos precedentes sobre los efectos del relajamiento social. Al ser una situación que nos excede solo podemos seguir las medidas que indican las autoridades oficiales. 5 consejos:

1. Lavarse las manos: agua y jabón en las manos, o alcohol en gel. Tan repetido y sencillo como eso. Sigue siendo el modo más eficaz de eliminar el virus.

2. Cubrirse con el codo al toser: no las manos, no un pañuelo, ¡el codo! En la articulación del brazo se deben apuntar los estornudos y la tos. También es preferible usar pañuelos descartables para la mucosidad.

3. Ventilar y limpiar ambientes: el aislamiento no implica encierro, no hay pruebas de que el virus se mueva por el aire, de modo que se deben abrir las ventanas. Asimismo la limpieza en el hogar es indispensable, sobre todo en superficies de uso frecuente. Como ser como picaportes, mesadas, pulsadores de luces, etc.

4. Respetar el ASPO: cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Quedarse en casa si no hay necesidad de salir, y en caso de tener que hacerlo, guardar las distancias.

5. Usar barbijo: debe cubrir la nariz y la boca, no el mentón ni el cuello. También debe ajustarse de manera firme pero cómoda, que permita la respiración. Otros consejos es que sean de telas lavables, para que no se deformen, y limpiarlos luego de cada uso con jabón de neutro de preferencia.