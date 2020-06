Covid – 19: la búsqueda activa de febriles continúa en Villa Mariano Moreno

En el marco de las nuevas estrategias preventivas contra el covid – 19, el Ministerio de Salud continúa con la búsqueda de febriles en barrios vulnerables. Es por eso que entre las jornadas del miércoles y jueves, la brigada de Salud visitó aproximadamente 244 personas. Estos operativos se desarrollaron en los barrios de Los Vázquez y Canal Norte, en Villa Mariano Moreno. De forma simultanea, también se llevó a cabo un recorrido en las inmediaciones de El Salvador.

El objetivo principal del programa Búsqueda Activa de Febriles(BAF) es encontrar posibles casos de covid – 19 en los diferentes barrios contemplados en el plan. Sin embargo, los equipos de la cartera sanitaria aprovechan las visitas para realizar algunos controles sanitarios básicos como: colocación de vacunas, identificación de personas que necesiten control médico, y pacientes de riesgo con patologías crónicas.

“La intervención que hacemos es casa por casa. Por medio de un interrogatorio les consultamos si tuvieron algún nexo epidemiológico”, explicó la directora del Área Operativa Sudeste, Graciela Arroyo. El interrogatorio contempla preguntas sobre viajes realizados o si se relacionaron con personas que viajaron hace algún tiempo. Además, consultan si tienen o tuvieron fiebre y para finalizar, proceden a realizar una prueba de olfato y saturación de oxígeno.

La doctora remarcó la utilidad de estos controles para tomar datos epidemiológicos de toda la familia. A través de estos se puede contar con información relacionada a actores de riesgo como puede ser: diabetes, hipertensión arterial o algún tipo de factor de comorbilidad. Por otra parte, comentó que hasta el momento no se encontró ningún caso con síndromes febriles. No obstante, encontraron personas con patologías que no tienen relación con el coronavirus, pero que es información útil para la cartera sanitaria.

Jornaleros dieron negativo a covid – 19

En el marco de estos operativos, también visitaron a un grupo de jornaleros que ingresaron a la provincia desde Río Negro. Desde su ingreso, realizan la cuarentena en una escuela, tal como lo indica el protocolo establecido por el Ministerio de Salud. Luego de realizar los estudios correspondientes, informaron que ninguno de los trabajadores estaba enfermo. Para finalizar, la profesional declaró que estarán unos días más en El Salvador, debido a la densidad demográfica del lugar.