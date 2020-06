Día Mundial del Vitíligo: en Tucumán hay tratamiento gratuito

Cuando se habla del día de una enfermedad es para tomar conciencia sobre ella. A veces el desconocimiento es peor que la enfermedad, informarnos nos vuelve más perceptivos y sensibles para tratar con las personas que las padecen. En este sentido, hoy se celebra el Día Mundial del Vitíligo. Al respecto, el Hospital Avellaneda desarrolla una serie de acciones para explicar de qué trata esta patología que afecta al 2% de la población.

¿Qué es el vitíligo? Se trata de una enfermedad no contagiosa, reconocible a simple vista por los efectos que produce en la piel. Genera un trastorno en la pigmentación en el cutis, causando la aparición de manchas. Aunque es irreversible, no representa riesgos a la salud, pero sí puede causar un alto impacto psicológico. El mayor problema lo genera el tabú de los estereotipos de belleza, que miran con rechazo a las personas con estética no homogénea. Sobre todo por ello, es necesario concientizar a la población sobre la nula nocividad de esta afección.

La jefa del servicio de Dermatología del hospital de Clínicas Nicolás Avellaneda, Silvia Molina, explicó: “Esta es una enfermedad que se creía estaba asociada con la melancolía, porque es cierto que su manifestación está muy ligada a un estrés traumático. No debemos olvidar que se trata de una afección autoinmune para la cual hay muchas probables causas. No hay un virus o bacteria que se pueda detectar pero hay enfermedades asociadas. Por lo que cuando abordamos al paciente para tratarlo generalmente hacemos investigación de muchas otras patologías”. Lo más frecuente es que esta patología aparezca durante la niñez y en la adolescencia, aunque puede generarse en cualquier etapa de la vida.

Tratamiento de vitíligo en el Hospital Avellaneda

El hospital Avellaneda es referente en el tratamiento de la patología. “Actualmente se dispone de muchos elementos que permiten tratar al paciente”, resaltó Molina. La institución está preparada para brindar respuestas ante esa sintomatología. Cuenta con la infraestructura, dermatólogos en el servicio, y un equipo de fototerapia que permite un tratamiento totalmente gratuito para los pacientes.

La profesional también remarcó que hay otras patologías a parte del vitíligo que pueden causar manchas o cambios de color en la piel. Quien debe determinarlo es el dermatólogo, suplica a la gente que no se automedique y concurra a un centro médico especializado. No a lugares de tratamientos meramente cosméticos. Recomendaciones clave a tener en cuenta si presenta esta afección o conoce a alguien que la tenga.