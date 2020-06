Fiestas clandestinas: la policía tiene mucho trabajo

Desde el inicio de la emergencia sanitaria por coronavirus en el país, están prohibidas las fiestas y todos los eventos que convoquen públicos masivos. En Tucumán, las flexibilizaciones a la cuarentena permiten reuniones de un máximo de 10 personas, pero en ningún caso debe tratarse de una fiesta clandestina. Por la falta de acatamiento, el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (Ipla), la policía y el Ministerio Público Fiscal (MPF) intensificaron los controles.

Samuel Semrik, del Ipla, comentó hay mucha desobediencia a la norma, sobre todo los fines de semana. “El fin de semana pasado por el día del padre como así también los anteriores desde la flexibilización trabajamos mucho. Nosotros pretendemos que la gente se cuide y respete la cuarentena y la distancia social. Las nuevas medidas de reapertura no implican el fin de la cuarentena ni la liberación absoluta de este aislamiento, sino que es una flexibilización con protocolos a cumplir. La verdad que el primer fin de semana que comenzó a autorizarse la reactivación de algunas actividades, dejó mucho que desear”, aseguró el interventor.

Fin de semana pasado

El último fin de semana, en el Día del Padre, Semrik comenta que fue relativamente tranquilo, para la movilidad que se preveía. “Hubo menos movimiento a la noche solamente tuvimos una fiesta clandestina en la zona sur de la capital, la cual detectamos y le dimos aviso al Ministerio Publico Fiscal y a la policía y en conjunto se procedió a la detención de las personas que estaban infringiendo el decreto presidencial”, contó.

La pandemia no acabó, no estamos a salvo de contagios por Covid-19, y mientras duren las disposiciones de aislamiento, la policía continuará su trabajo. No solo en cuanto a fiestas clandestinas, sino también a todas las tareas que le competen. “Seguimos controlando lo que nos corresponde por ley: la venta de alcohol fuera de horario, la venta a menores de edad y la habilitación correcta de todos los locales que estén vendiendo alcohol”.

Cuidar la salud pública

Para finalizar, Semrik solicitó a la comunidad respetar las normas y leyes emanadas por las autoridades competentes. El objetivo no es importunar sino cuidar la salud pública. “Deben cumplir con la ley, las normas y los protocolos, estamos en una situación complicada a nivel sanitario. Esto no ha terminado, puede empeorar y si esto ocurre en Tucumán puede ser muy grave por las características geográfica y demográfica de nuestra provincia. Hay mucha concentración de gente en lo que es Capital y Gran San Miguel, además de las ciudades del interior. Tenemos la obligación y la responsabilidad de hacerlo para cuidarnos”, reflexionó en comunicación con prensa del gobierno.