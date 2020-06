Informaron el nuevo parte médico de Chiche Gelblung

El periodista de 76 años continúa internado en el Sanatorio de los Arcos, un nuevo parte médico indica que padece una infección en una pierna, afección que se suma a la neumonía con la que ingresó este miércoles. Chiche fue trasladado, luego de desvanecerse en su casa y de presentar un cuadro de fiebre alta, momento desde el cual se encuentra estable, en sala de terapia intensiva.

Los últimos datos del estado de salud de Gelblung se conocieron este mediodía, donde además se supo que le realizaron un electrocardiograma y una resonancia magnética, estudios que dieron resultados positivos. Familiares del periodista confiaron que se encuentra estable, dentro de lo delicado del cuadro, quienes además descartaron que haya sufrido un ACV, como había circulado en las primeras horas de su internación.

Si bien la información no es oficial, los resultados del test de coronavirus de Chiche, habrían dado negativo. Desde el Sanatorio expresaron que solo brindarán partes médicos al circulo familiar de Gelblung, “El Sanatorio de Los Arcos no ha emitido ni emitirá ningún tipo de información referente al estado de salud del Sr. Samuel Gelblung. Los partes médicos serán informados exclusivamente y de manera privada a su grupo familiar. Cualquier información que circule por los medios de comunicación corre por cuenta de quien la publique, no siendo este sanatorio la fuente de la misma”.

El integrante de Polémica en el Bar no había tenido síntomas previos al miércoles de su internación y sufrió una repentina descompensación en su casa, donde cumplía la cuarentena junto a su esposa Cristina Seoane. Una de sus hijas, Maggie Gelblung se mostró angustiada por no poder estar cerca de su padre, “No podemos estar ahí (en referencia a la clínica), por la situación que está pasando por el coronavirus. Así que estamos esperando a que nos digan qué paso. Es terrible”.

Desde el comienzo de la cuarentena por la pandemia de Covid-19, el periodista había manifestado su preocupación, sobre el estado anímico de las personas, contando que estaba en permanente contacto con sus tres hijos. Chiche no estaba asistiendo al programa de televisión, Polémica en el bar desde hacía una semana, debido a la rotación de personal por la pandemia, sin embargo, hasta el día anterior a su internación, asistió al programa de radio que conduce en Radio Colonia AM 550.