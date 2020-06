Por la adicción de Diego, Gianinna Maradona pedirá ayuda a la Justicia

Dos de las hijas de Diego, Gianinna y Dalma, piensa llevar a la Justicia la problemática de consumo de su padre, en este caso el alcohol. Juntarán material para pedir ayuda. Es que desde hace unos días que Diego Armando Maradona es noticia, no sólo nacional si no también internacional, por todo lo que genera el “diez”. En el programa “Intrusos” que conduce Jorge Rial, habló Leopoldo Luque, uno de los médicos de cabecera del ex futbolista.

El neurocirujano tuvo frases muy fuertes sobre el estado de salud actual del astro argentino: “Diego está limpio de cocaína pero por momentos tiene excesos con el Alcohol” destacó y a la vez manifestó “Este parate por la pandemia más los problemas familiares a Diego le hacen muy mal”. Lo cierto es que el ex futbolista niega su problemática con el alcohol, esta situación se viene complicando desde hace varios meses, y este jueves fue confirmada por sus familiares.

Tras las declaraciones del especialista, fue Gianinna Maradona quién salió a aclarar un par de cosas, “Esto no es de ahora de la cuarentena, nos niegan de antes la comunicación y acomodan las cosas según les conviene”. Luego de la circulación de un video, en el que se baja los pantalones en medio de un baile, la hija de “D10S” expresó. “No quiero exponer a mi papá, y si lo voy a hacer ante un juez. En donde quiero dejar que la parte económica no me importa, yo lo que quiero es que mi papá siga viviendo”.

Primero necesito un abogado que no puedan comprar por plata. Tambien que Morla me haga firmar lo que necesite para quedarse tranquilo que no quiero PLATA. Solo quiero que mi papá viva, que esté tranquilo y que acepte que es hora de disfrutar. — Gianinna Maradona (@gianmaradona) June 25, 2020

La mamá de Benjamín además enumeró una serie de inconvenientes del pasado: “Cuando fue el cumpleaños de mi papá, vimos una situación que no estaba buena. Estuvimos con él en un cuarto, con Dalma y los nenes, ahí nos fuimos. Luego volví sin avisar, como me pasó en un millón de otras oportunidades, el panorama distaba de estar bien. Me encontré a mi papá dormido en una mesa con un montón de gente a su alrededor. Morla, apenas mi papá se descompuso, se fue. Yo corrí a ayudarlo, se estaba ahogando”, reveló.

“Después de ahogarse, lo obligaron a soplar las velitas. Yo le preguntaba y no quería soplar las velitas, quería irse a dormir. No estaba bien. Es angustiosa esa situación, pero no tendría problemas en mostrárselos a un juez. No en la tele”, detalló.



Para cerrar, uno de los panelistas le consultó sobre el resto de los hijos de Diego, y negó que sea ella quién no quiera reunirse con sus hermanos: “Yo le planteé juntar a todos. Y él no quiere. Yo nunca dije que no, es más estuve con ellos de forma individual” cerró Gianinna en medio de la polémica por la salud del ídolo de multitudes.