Sobre los pedidos de coimas a taxistas, Ascárate presentó el proyecto para un informe urgente y repudió a Maley

Esta tarde, el legislador José Ricardo Ascárate se expresó a través de Twitter. El representante de la oposición en la Honorable Legislatura de Tucumán se manifestó en respuesta a las acusaciones sobre los pedidos de las coimas a taxistas. La publicación adjunta también el proyecto del Legislador por Juntos por el Cambio donde solicita un informe urgente. El mismo detalla que por medio de Gerónimo Vargas Aignasse llega al ministro de Seguridad de la Provincia, Claudio Maley por los hechos trascendidos en el punto fronterizo del límite entre Santiago del Estero y Tucumán.

Además, Ascárate aprovechó para hacer un descargo personal: “Son muchas las preguntas que va a tener que responder el Ministro”. En repudio a Maley agregó: “Hace tiempo que vengo sosteniendo que en Tucumán hay un Estado encubridor y una fuerza policial corrupta y abusiva, y el silencio del Ministro de Seguridad no va a hacer más que confirmarlo”. El legislador presentó el proyecto de ley solicitando un informe de carácter urgente ante la situación. La gravedad es que los taxistas aseguraron haber visto al propio Maley participando del operativo.

Son muchas las preguntas que va a tener que responder el Ministro. Hace tiempo que vengo sosteniendo que en Tucumán hay un Estado encubridor y una fuerza policial corrupta y abusiva, y el silencio del Ministro de Seguridad no va a hacer más que confirmarlo. 👇 pic.twitter.com/h0rsR0JPpR — 𝐉𝐨𝐬𝐞 𝐑𝐢𝐜𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐀𝐬𝐜𝐚𝐫𝐚𝐭𝐞 (@jrascarate) June 25, 2020

La presencia del Ministro participando del operativo de coimas a taxistas fue confirmada por la periodista Mariana Romero. La investigación y dichos de la periodista está expresada en la presentación de Ascárate. Romero asegura en su hilo de la red social: “Lo cual fue confirmado por otras personas que también participaron del operativo y que estuvieron ahí ese día”. El relato especifica que el 11 de junio, dos taxistas llegaron al límite entre Santiago y Tucumán. Traían a una pasajera repatriada con tres hijos. Era la cuarta vez que estos hacían este viaje.

El plan original era no entrar a Tucumán ya que los pasajeros se bajan, entran a pie y un vehículo tucumano los recoge. Pero ese día, el 11 de junio, la Policía de Tucumán les informa que el protocolo había cambiado y que ahora tenían que ingresar a la Provincia y llevar ellos a sus pasajeros hasta la terminal de Ómnibus. Ellos dijeron que no. Romero afirma que en el testimonio de los taxistas la Policía les insiste que pasen, que no hacía falta esa autorización. “Que miren, ahí estaba el ministro de Seguridad de la Provincia en persona, diciendo que pasen. Así que pasan”, remató.

Escuchen esto que está pasando en Tucumán porque es de no creer. Pero presten atención, yo voy a tratar de contarlo cronológicamente para que se vaya entendiendo por qué Tucumán es hoy una trampa. Literal.

Este es el límite entre Santiago del Estero y Tucumán. Acá comienza todo pic.twitter.com/74UGE4gNTx — ๓คгเคภค г๏๓єг๏ (@MarianaR31) June 25, 2020

Por su parte, recordamos que el Comité Operativo de Emergencia (COE) había establecido que cualquier persona que provenga de una ciudad con circulación de covid-19 o sin, debía gestionar un permiso. Solo con este permiso se podría ingresar a la provincia y en situaciones de fuerza mayor. La subsecretaria de Control de Gestión que depende del Ministerio de Seguridad, Emilia Tarifa, explicó al momento que “la resolución número 49 del COE, dispone todas las condiciones de una persona para poder ingresar al territorio”. Con el hecho del pedido de coimas a los taxistas no existe tal autorización con 72 horas de antelación.