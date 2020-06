Alberto Fernández: “La economía volverá a funcionar a pleno”

En la jornada de este jueves, el presidente de la nación participó de la inauguración de una planta de generación térmica de la empresa Pampa Energía, en Marcos Paz. Respetando las indicaciones de sus médicos, Alberto Fernández estuvo presente mediante una videoconferencia. En este acto, el mandatario aseguró que “en no mucho tiempo más la economía va a funcionar a pleno”.

“Estoy contento de ver a empresarios que apostaron al país y por mucho que me critiquen me pone contento que lo hagan capitales nacionales. No es menor que esos los mismos hayan avanzado en la participación en la matriz energética. Así se ganó soberanía y desarrollo sin depender de otros países”, dijo el presidente de la nación, Alberto Fernández, mediante videoconferencia.

“Así se construye la Argentina, con el esfuerzo de todos. El capital público está para apoyar al capital privado con créditos, como lo hace el Banco Nación, por eso me irrita tanto cuando algunos hacen mal uso de esos créditos y dejan a la entidad bancaria deudas y quiebras en sus empresas”, aseveró Alberto Fernández. Esto en clara referencia a Vicentin. Al respecto, diferenció que “no es el caso de Pampa, que lo que ha hecho es crecer”.

Recordó que apenas comenzó la pandemia habló con los directivos de Pampa Energía para que no haya aumentos de tarifas de luz y “ellos apoyaron” la iniciativa y asumió que “ya habrá tiempo de discutir” sobre el cuadro tarifario del servicio energético cuando pase la pandemia. Alberto Fernández aprovechó esos datos para ponderar “cómo cambió la matriz desde una preponderancia extranjera a una clara preponderancia de capitales nacionales”.

Las obras de la planta generación térmica

La empresa inauguró el cierre del segundo Ciclo Combinado de la Central. Esta construcción demandó una inversión de 350 millones de dólares e incrementa en 380 MW la potencia instalada. En la obra trabajaron más de 1500 personas y, con esta ampliación, Genelba pasa a tener una potencia instalada total de 1237 MW. La empresa informó pasa a generar el 12% de la energía del país.