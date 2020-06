Habilitaron el turismo interno, pero viajar será una lotería

Desde el COE Catamarca anunciaron que se encuentra habilitado el servicio de transporte interurbano, casinos y salas de juego, y el tan ansiado turismo interno. Siempre en el marco de distanciamiento social preventivo que rige en la provincia, y siguiendo los protocolos definidos para cada actividad. Sin embargo el último mencionado ha generado cierta confusión en quienes desean conocer el interior catamarqueño.

Luego de casi 100 días desde que se decretó la cuarentena, el Comité Operativo de Emergencia de Catamarca (COE), habilitó el turismo interno. Y es que a pesar las inversiones privadas y estatales que están recibiendo algunos municipios catamarqueños, con el fin de mejorar sus infraestructuras y promocionarse como destino turístico, Catamarca no está creciendo turísticamente.

No sólo por la pandemia y el cierre de las fronteras, sino también por históricas malas gestiones en cuanto a promoción turística y cultural. Es una realidad que los catamarqueños no valoran ni saben promocionar su patrimonio, ni el turístico ni mucho menos el histórico. Afortunadamente en el actual contexto que vivimos, y con las nuevas medidas del COE, los catamarqueños que deseen viajar no tendrán de otra que empaparse de las maravillas que su Catamarca tiene para ofrecerles.

El COE de la capital habilitó el turismo interno y quien desee conocer lo que San Fernando del Valle tiene para ofrecerle será bienvenido. Sin embargo, es una decisión a la que cada COE municipal puede -o no- adherir. Esto quiere decir que si un COE municipal no desea adherirse a esta nueva medida, el paso por ese departamento permanecerá cerrado. Una medida bastante sujeta a la subjetividad de las autoridades municipales de turno.

Si bien ninguno se opuso a la medida, tampoco brindaron garantías para que quien desee viajar, pueda ingresar a su lugar de destino. Según informaron mediantes sus redes sociales oficiales, “el servicio de transporte se habilitará con protocolos de seguridad y salud para trabajar en el territorio provincia, estipulando un cupo máximo de pasajeros de uno por ventanilla, conforme a lo dispuesto por el ministerio de Salud”. Las nuevas habilitaciones entrarán en vigencia a partir del día de hoy.